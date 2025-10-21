Все новости Уфы и Башкортостана
Жалобы генерала вывели Шахназарова из себя: взяточник из МО просит Путина не изымать его драгоценности — «Друзья, это очень грустно»

11:57, 21 окт 2025

Бывший начальник кадровой службы Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, находящийся под следствием, направил открытое письмо президенту с просьбой сохранить за его родственниками имущество и ценности. В обращении к главе государства военачальник заявляет, что все богатства стоимостью около 500 миллионов рублей он накопил исключительно за счет официальных доходов.

Послание генерала вызвало резкую реакцию известного публициста Михаила Шахназарова. Он указал, что у военного обнаружили предметов роскоши — от драгоценностей до элитной недвижимости — не менее чем на полмиллиарда рублей. Всё это имущество было оформлено на близких родственников, которым теперь придется лишиться незаконно приобретенного. При этом генерал имеет наглость обращаться к президенту и называть себя «кристально честным человеком».

Шахназаров высмеял жалкие попытки военачальника оправдаться и вызвать сочувствие, отметив невероятную алчность коррумпированных чиновников. По его словам, они теряют рассудок от украденных денег.

«Эти портреты, где они изображены в образе императоров, которые заказывают специально! Или телефоны из золота. Что творится в головах этих людей? Раньше так поступали бандиты, теперь эти. А знаете, зачем он написал президенту? Он считает, что эти 500 миллионов — обычное дело. Для него это нормально! Друзья, это очень печально», — приводит слова Шахназарова «Царьград».

Кузнецов проходит по делу о получении взятки в размере 80 миллионов рублей. Следствие утверждает, что он получил вознаграждение в виде элитной недвижимости от предпринимателя из Краснодара, который в обмен получил государственный контракт на 372 миллиона рублей.

Генерал-лейтенант возглавлял кадровое подразделение военного ведомства до весны прошлого года. После назначения Андрея Белоусова министром обороны в министерстве началась масштабная антикоррупционная кампания. Кузнецов стал одним из первых высокопоставленных чиновников, попавших под арест в рамках этих проверок.

Автор: Семен Подгорный
Фото: @mod_russia
