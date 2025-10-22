Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

НАТО готовит две точки входа: военный эксперт Кнутов рассказал, где может начаться война с альянсом — по России ударят ядерным оружием с расчетом на капитуляцию

НАТО готовит две точки входа: военный эксперт Кнутов рассказал, где может начаться война с альянсом — по России ударят ядерным оружием с расчетом на капитуляцию

10:31, 22 окт 2025

Североатлантический блок отрабатывает стратегию масштабного военного противостояния с Российской Федерацией, проводя регулярные масштабные манёвры с привлечением различных видов вооружённых сил. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на военного историка Юрия Кнутова.

По словам специалиста, альянс открыто прорабатывает два варианта развития событий. Первая потенциальная точка эскалации — Калининградская область, вторая — украинское направление. Кнутов отметил, что НАТО рассматривает возможность размещения значительных воинских формирований на территории Украины.

В настоящее время обсуждается переброска 60-тысячного контингента для поддержки Киева при условии достижения мирных договорённостей под видом миротворческой операции. Однако эксперт убеждён, что руководство блока планирует направить крупную группировку войск независимо от заключения соглашения о прекращении огня.

Параллельно государства альянса намерены усовершенствовать системы противовоздушной и противоракетной обороны, создав защитный барьер из беспилотников для обеспечения безопасности европейского пространства при возможной прямой конфронтации с Москвой. Американская сторона совместно с европейскими партнёрами разработала концепцию применения тактического ядерного арсенала против России, рассчитывая на быстрое завершение конфликта.

«Сценарий предполагает внезапный удар тактическими ядерными средствами с последующим предложением заключить соглашение на западных условиях уже на следующие сутки. Предполагается, что Россия оценит ущерб и будет вынуждена принять предлагаемые условия», — пояснил Кнутов.

Историк провёл параллель с недавней операцией США против Ирана, когда американские военно-воздушные и военно-морские силы атаковали ядерные объекты Тегерана, после чего Вашингтон немедленно предложил мирное урегулирование на невыгодных для иранской стороны условиях. Успешная реализация этой схемы убедила американское руководство в её применимости к Российской Федерации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Жалобы генерала вывели Шахназарова из себя: взяточник из МО просит Путина не изымать его драгоценности — «Друзья, это очень грустно»

Читайте также:

Жалобы генерала вывели Шахназарова из себя: взяточник из МО просит Путина не изымать его драгоценности — «Друзья, это очень грустно»
Автор: Семен Подгорный
Фото: media.defense.gov
Читайте также

Знает, куда ударить: в США назвали главную цель РФ в случае начала большой войны с НАТО — слабое место уже найдено
Россия/мир
Знает, куда ударить: в США назвали главную цель РФ в случае начала большой войны с НАТО — слабое место уже найдено
НАТО испытывает терпение Кремля: Поставки истребителей F-16 в Молдову могут включать ядерное оружие
Россия/мир
НАТО испытывает терпение Кремля: Поставки истребителей F-16 в Молдову могут включать ядерное оружие
Четверть миллиона солдат готовы к бою, наступление начнется в любой момент: НАТО готовит сокрушительный удар по РФ — плацдармом станут Одесса и Приднестровье
Россия/мир
Четверть миллиона солдат готовы к бою, наступление начнется в любой момент: НАТО готовит сокрушительный удар по РФ — плацдармом станут Одесса и Приднестровье
На Западе взвесили все за и против и окончательно решили, возможен ли военный конфликт между Россией и НАТО
Россия/мир
На Западе взвесили все за и против и окончательно решили, возможен ли военный конфликт между Россией и НАТО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен