10:31, 22 окт 2025

Североатлантический блок отрабатывает стратегию масштабного военного противостояния с Российской Федерацией, проводя регулярные масштабные манёвры с привлечением различных видов вооружённых сил. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на военного историка Юрия Кнутова.

По словам специалиста, альянс открыто прорабатывает два варианта развития событий. Первая потенциальная точка эскалации — Калининградская область, вторая — украинское направление. Кнутов отметил, что НАТО рассматривает возможность размещения значительных воинских формирований на территории Украины.

В настоящее время обсуждается переброска 60-тысячного контингента для поддержки Киева при условии достижения мирных договорённостей под видом миротворческой операции. Однако эксперт убеждён, что руководство блока планирует направить крупную группировку войск независимо от заключения соглашения о прекращении огня.

Параллельно государства альянса намерены усовершенствовать системы противовоздушной и противоракетной обороны, создав защитный барьер из беспилотников для обеспечения безопасности европейского пространства при возможной прямой конфронтации с Москвой. Американская сторона совместно с европейскими партнёрами разработала концепцию применения тактического ядерного арсенала против России, рассчитывая на быстрое завершение конфликта.

«Сценарий предполагает внезапный удар тактическими ядерными средствами с последующим предложением заключить соглашение на западных условиях уже на следующие сутки. Предполагается, что Россия оценит ущерб и будет вынуждена принять предлагаемые условия», — пояснил Кнутов.

Историк провёл параллель с недавней операцией США против Ирана, когда американские военно-воздушные и военно-морские силы атаковали ядерные объекты Тегерана, после чего Вашингтон немедленно предложил мирное урегулирование на невыгодных для иранской стороны условиях. Успешная реализация этой схемы убедила американское руководство в её применимости к Российской Федерации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: media.defense.gov