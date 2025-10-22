14:59, 22 окт 2025

Командование Вооруженных сил Украины направило в Донбасс бригадного генерала Александра Тарнавского. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинские издания. Военачальник, руководивший масштабным контрнаступлением украинских формирований на южном направлении в 2023 году, возвращается на передовую после продолжительного перерыва.

Тарнавский вновь займет должность командующего 9-м армейским корпусом. Этому подразделению поставлена задача остановить продвижение российских подразделений в районе Покровска и стабилизировать фронтовую линию около Доброполья. Генерал покинул данную позицию в июне текущего года из-за проблем со здоровьем.

Журналисты указывают, что подобное кадровое решение свидетельствует о критической ситуации украинских формирований на данном участке. Киев рассчитывает переломить ход событий, задействовав военачальника с опытом организации наступательных операций в Запорожской и Херсонской областях.

Однако возвращение Тарнавского вызывает противоречивые оценки среди украинских военных корреспондентов. В армейской среде за ним закрепилась репутация командира, склонного отправлять подчиненных на атаки утраченных рубежей без достаточного обоснования. Во время операции 2023 года под его руководством находились элитные формирования, включая десантно-штурмовые части. Тогда украинские подразделения не сумели преодолеть даже первый оборонительный рубеж российских войск, понеся при этом значительные потери личного состава.

Один из военных корреспондентов отметил, что для выживших бойцов десантных войск те события остались тяжелым воспоминанием.

Российские военкоры расценивают назначение Тарнавского как попытку командования ВСУ переломить неблагоприятную обстановку в Покровске, где российские части продолжают наступление. Эксперты сомневаются в возможности генерала удержать город, но полагают, что он продемонстрирует западным союзникам масштабную оборонительную операцию. Параллельно на него возложили задачу по стабилизации линии фронта в районе Доброполья.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети