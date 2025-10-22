Все новости Уфы и Башкортостана
Трамп сделал неоднозначное заявление о предстоящей встрече с Путиным в Будапеште: «Не хотелось бы терять время впустую»

Трамп сделал неоднозначное заявление о предстоящей встрече с Путиным в Будапеште: «Не хотелось бы терять время впустую»

15:02, 22 окт 2025

Президент США Дональд Трамп заявил о сомнениях в проведении запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в столице Венгрии. Об этом он сообщил журналистам в среду, 22 октября. Ранее глава Белого дома уверенно говорил о подготовке саммита после телефонного разговора с российским президентом.

Американский лидер объяснил свою позицию нежеланием тратить время и ресурсы на поездку в Будапешт без гарантий достижения прогресса по украинскому урегулированию. Трамп подчеркнул, что окончательное решение о проведении саммита пока не принято, передает «Комсомольская правда».

Глава Белого дома отметил, что диалог между Москвой и Вашингтоном ведется постоянно, поэтому переговоры с Путиным нельзя считать лишенными смысла. Однако администрация США сомневается в необходимости организации личной встречи в венгерской столице на текущей стадии процесса мирного урегулирования конфликта.

Трамп пообещал определиться с форматом взаимодействия с российским президентом в ближайшие два дня и лично огласить свое решение. При этом американский лидер заявил, что полностью уверен в искренности мирных устремлений Путина, что и является основой для развития отношений между двумя странами.

Ранее о возможной встрече в Будапеште активно говорили в политических кругах обеих стран. Теперь судьба переговоров оказалась под вопросом из-за сомнений американской стороны в их своевременности.

