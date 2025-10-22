Раскрыт секрет несостоявшейся встречи Рубио и Лаврова: Россия шлет США грозный сигнал — «Пора бы вспомнить о честной игре»

15:06, 22 окт 2025

Запланированная на 23 октября встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио сорвалась в последний момент. Об этом стало известно от западных СМИ буквально через час после телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств двух стран.

На переговорах планировалось обсудить мирное урегулирование ситуации на Украине и подготовку к саммиту в Будапеште. Однако встреча не состоится как минимум на этой неделе, сообщают западные издания.

По версии CNN, российская и американская стороны не смогли найти общий язык по вопросу прекращения огня. Вашингтон рассчитывал на уступки со стороны Москвы, но получил отказ.

События развивались стремительно. Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, после чего в западных медиа появились материалы о возможной готовности России к компромиссам. Речь шла о фиксации линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях при условии отвода украинских войск из Донецкой и Луганской областей.

Встреча американского президента с Владимиром Зеленским, прошедшая в тот же день, казалось, продемонстрировала жесткую позицию Трампа по отношению к украинскому лидеру. Однако уже спустя несколько часов американская администрация вернулась к киевской повестке о фиксации текущих позиций без отвода украинских формирований.

Вашингтон, по всей видимости, истолковал возможную гибкость российской стороны как признак уязвимости и попытался добиться более выгодных для себя условий. В ответ Москва дала понять: переговоры возможны только на паритетной основе.

Кремль направил американским партнерам недвусмысленный сигнал. Россия готова к диалогу исключительно на равных условиях. Если Соединенные Штаты не готовы к честным переговорам, крупные дипломатические мероприятия проводиться не будут, а дальнейшее развитие конфликта определится на линии боевых действий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: aljazeera.com