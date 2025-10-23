Внебрачный сын Михаила Евдокимова от романа с темнокожей моделью: как живет и выглядит сейчас Даниил, который стал точной копией отца

09:56, 23 окт 2025

Сын артиста Михаила Евдокимова и темнокожей модели Инны Беловой повзрослел и стал вылитым отцом. Об этом рассказали в издании Thevoicemag.

Комик, известный ролями честных русских парней, за кадром вел себя иначе — изменял жене. Один из его романов случился с топ-моделью Инной Беловой. В 2004 году женщина родила мальчика Даниила. Евдокимов мечтал о сыне, но не успел увидеть, как тот растет — летом 2005-го артист погиб в аварии на Алтае. Малышу не было и года.

О внебрачном ребенке стало известно только после смерти юмориста. Журналисты активно интересовались судьбой мальчика, Белова с сыном давали интервью телеканалам. Но модель старалась защитить Даниила от излишнего внимания и растила его как обычного ребенка, вдали от светской жизни.

Парень выбрал военную карьеру и поступил в кадетский корпус. Шоу-бизнес его не заинтересовал, хотя внешность позволяла попробовать себя в этой сфере. От знаменитого отца Даниил унаследовал харизматичные черты лица и жизнерадостный характер.

Белова не раз говорила, что сын — точная копия покойного артиста. Даниил перенял смелость и веселый нрав Евдокимова. Единственное отличие — темный цвет кожи от матери.

Десять лет модель посвятила только воспитанию ребенка и не заводила отношений. Но несколько лет назад Белова решилась на новую семью. В 2016 году она вышла замуж и родила Даниилу младшего брата или сестру.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Persona Stars