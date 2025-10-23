Все новости Уфы и Башкортостана
Ночная трагедия в Копейске: не менее 10 человек погибли в результате взрыва на заводе — что известно к утру 23 октября 2025 года

Ночная трагедия в Копейске: не менее 10 человек погибли в результате взрыва на заводе — что известно к утру 23 октября 2025 года

09:53, 23 окт 2025

В Копейске Челябинской области произошёл мощный взрыв на промышленном предприятии. О трагедии сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

По данным главы области, погибли не менее 10 человек. Позже «Известия» со ссылкой на свой источник указали, что число жертв выросло до 12. Пятеро пострадавших находятся в больнице в тяжёлом состоянии. На место выехали спасатели и пожарные, продолжаются поисковые работы.

Инцидент случился во время рабочей смены, на которой присутствовали около 15 сотрудников. Около полуночи на территории объекта раздался ещё один взрыв. Семьям погибших и раненых окажут необходимую поддержку.

Губернатор подчеркнул, что атака беспилотников исключена. Следствие устанавливает все детали произошедшего. Основная версия — несоблюдение правил техники безопасности на производстве. Точные причины трагедии пока выясняются.

Власти продолжают работу на месте происшествия. Информация о количестве жертв и обстоятельствах ЧП уточняется.

Автор: Семен Подгорный
Фото: @podslyshano_kop
