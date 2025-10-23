Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Чаша терпения переполнилась: политолог назвал источник утечки с переговоров по Украине — Трамп в истерике

Чаша терпения переполнилась: политолог назвал источник утечки с переговоров по Украине — Трамп в истерике

12:22, 23 окт 2025

Американский президент Дональд Трамп устроил разнос Владимиру Зеленскому на закрытой встрече 17 октября. Об инциденте стало известно из западных СМИ. Политологи указывают на украинского лидера как на источник утечки.

По информации западной прессы, глава Белого дома в ходе переговоров с украинским президентом отбросил карты боевых действий, открыто призвал пойти на уступки Москве и категорически отказал в новых поставках оружия. Детали конфиденциальной беседы попали в публичное пространство, хотя информации о закрытых российско-американских контактах практически не появляется.

Политолог Георгий Бовт в интервью «Царьграду» указал на возможного виновника слива. После встречи с Трампом Зеленский связывался с европейскими лидерами по телефону, после чего подробности инцидента оказались в медиа. Эксперт считает маловероятным, что члены администрации США подставили собственного президента подобным образом. По мнению Бовта, реальная переговорная повестка гораздо шире освещаемой в СМИ версии, а за закрытыми дверями политики обсуждают значительно больше вопросов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с изданием отметила, что нынешняя американская администрация действительно пытается разобраться в первопричинах российско-украинского конфликта. Это не устраивает тех, кто стремится исказить образ Трампа и его задачи. Дипломат напомнила о покушениях на жизнь главы Белого дома и кампании по его дискредитации в СМИ, от которой страдает как сам политик, так и его окружение. Захарова связала ненависть к президенту США в том числе с его позицией по социальным вопросам.

Инцидент демонстрирует растущее напряжение между американским и украинским лидерами на фоне попыток урегулирования конфликта.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Чаша терпения переполнилась: политолог назвал источник утечки с переговоров по Украине — Трамп в истерике
Россия/мир
Чаша терпения переполнилась: политолог назвал источник утечки с переговоров по Украине — Трамп в истерике
Что осталось за кадром визита Зеленского в Белый дом: Трамп лютовал, сбросил со стола карту боевых действий и перешел на брань
Россия/мир
Что осталось за кадром визита Зеленского в Белый дом: Трамп лютовал, сбросил со стола карту боевых действий и перешел на брань
Трамп сделал неоднозначное заявление о предстоящей встрече с Путиным в Будапеште: «Не хотелось бы терять время впустую»
Россия/мир
Трамп сделал неоднозначное заявление о предстоящей встрече с Путиным в Будапеште: «Не хотелось бы терять время впустую»
«Зеленский образца 2019 года»: Политолог рассказал, чего ждать от Трампа в случае его избрания президентом США
Россия/мир
«Зеленский образца 2019 года»: Политолог рассказал, чего ждать от Трампа в случае его избрания президентом США


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен