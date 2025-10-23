14:23, 23 окт 2025

Американский президент Дональд Трамп устроил разнос Владимиру Зеленскому на закрытой встрече 17 октября. Об инциденте стало известно из западных СМИ. Политологи указывают на украинского лидера как на источник утечки.

По информации западной прессы, глава Белого дома в ходе переговоров с украинским президентом отбросил карты боевых действий, открыто призвал пойти на уступки Москве и категорически отказал в новых поставках оружия. Детали конфиденциальной беседы попали в публичное пространство, хотя информации о закрытых российско-американских контактах практически не появляется.

Политолог Георгий Бовт в интервью «Царьграду» указал на возможного виновника слива. После встречи с Трампом Зеленский связывался с европейскими лидерами по телефону, после чего подробности инцидента оказались в медиа. Эксперт считает маловероятным, что члены администрации США подставили собственного президента подобным образом. По мнению Бовта, реальная переговорная повестка гораздо шире освещаемой в СМИ версии, а за закрытыми дверями политики обсуждают значительно больше вопросов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с изданием отметила, что нынешняя американская администрация действительно пытается разобраться в первопричинах российско-украинского конфликта. Это не устраивает тех, кто стремится исказить образ Трампа и его задачи. Дипломат напомнила о покушениях на жизнь главы Белого дома и кампании по его дискредитации в СМИ, от которой страдает как сам политик, так и его окружение. Захарова связала ненависть к президенту США в том числе с его позицией по социальным вопросам.

Инцидент демонстрирует растущее напряжение между американским и украинским лидерами на фоне попыток урегулирования конфликта.

Автор: Семен Подгорный

Фото: msn.com