Генштаб Франции призвал готовиться к крупному военному конфликту: кого до икоты испугался Париж

14:25, 23 окт 2025

Глава Генерального штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил о необходимости подготовки к крупномасштабному военному столкновению. Об этом сообщает издание Le Figaro.

По словам военачальника, в настоящее время противостояние с Москвой ведется в гибридном формате, но ситуация может измениться. Мандон допустил, что в течение трех-четырех лет возможно серьезное военное столкновение с Россией. При этом никаких конкретных данных или обоснований своих прогнозов генерал не привел.

Военный руководитель призвал увеличить расходы на оборону страны. Дополнительное финансирование, по его мнению, потребуется для модернизации французской армии и совершенствования системы обучения военнослужащих. Эти меры, как считает Мандон, помогут вооруженным силам более оперативно отвечать на современные угрозы.

Официальный Кремль пока не отреагировал на заявления французского генерала. Ранее представители российских властей неоднократно призывали страны Европы отказаться от враждебной риторики в адрес России и прекратить нагнетание антироссийских настроений внутри своих государств.

