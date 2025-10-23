Все новости Уфы и Башкортостана
Русские у Херсона: ВС РФ форсировали Днепр и закрепились на правом берегу реки

14:28, 23 окт 2025

Военнослужащие группировки «Днепр» форсировали Днепр и захватили стратегический плацдарм на острове Карантинный в Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram.

В операции участвовали десантники и разведчики российской армии. Бойцы провели стремительную атаку и взяли под контроль остров, на котором расположен микрорайон Корабел — часть Херсона. Штурм проходил под интенсивным обстрелом украинских формирований.

После захвата позиций российским военным удалось удержать территорию и отразить несколько попыток контрнаступления со стороны ВСУ. Сейчас на плацдарме ведутся работы по его укреплению: устанавливаются минные заграждения на подступах и организуется система снабжения.

По словам Сальдо, занятие этого участка открывает перспективы для установления контроля над западными районами Херсона. Губернатор подчеркнул тактическое значение острова, отметив, что присутствие российских подразделений на этой территории создает дополнительное давление на украинские войска.

Ранее руководитель области информировал о том, что российские силы закрепились на нескольких островах в нижнем течении Днепра. Эти события свидетельствуют о продолжающихся наступательных действиях российской армии на херсонском участке фронта.

Автор: Семен Подгорный
Фото: @sashakots
