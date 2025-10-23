Все новости Уфы и Башкортостана
МРОТ подскочит на рекордные 20% в 2026-м: сколько будут получать россияне

21:58, 23 окт 2025

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится до 27 093 рублей в месяц. Госдума одобрила соответствующий законопроект в первом чтении.

Повышение составит более 20% по сравнению с текущим годом. Благодаря этому решению доход вырастет у 4,5 миллиона человек, чья зарплата привязана к МРОТ.

Для сравнения: сейчас в Башкирии минимальная зарплата с учётом районного коэффициента в 15% составляет 25 806 рублей. После принятия закона минимальные зарплаты во всех регионах будут приведены в соответствие с новым федеральным стандартом.

