Все, лавочка закрыта: бежавшая за границу Алла Пугачева перестала получать российскую пенсию

22:12, 23 окт 2025

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева лишилась пенсионных выплат в России. Об этом сообщили источники в консульстве, передает kp.ru.

Артистка, проживающая за рубежом уже третий год, перестала получать пенсию более года назад. Причина — невыполнение обязательного требования для пенсионеров-эмигрантов. С 2023 года все граждане РФ, живущие за границей и получающие российскую пенсию, обязаны ежегодно подтверждать, что живы.

Певица может восстановить выплаты двумя путями. Первый вариант — приехать в Россию и явиться в отделение Пенсионного фонда. Процедура занимает немного времени. Альтернативный способ — обратиться в российское консульство по месту проживания и пройти подтверждение там.

До тех пор, пока знаменитость не воспользуется одним из этих вариантов, начисление пенсии останется приостановленным. На данный момент Пугачева в консульские учреждения не обращалась, отмечают информированные лица.

Три года назад певица вместе с близкими переехала в Израиль. Позднее она сменила место жительства на Кипр, где у нее имеется собственная жилая недвижимость.

