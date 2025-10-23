22:16, 23 окт 2025

Павел Балашов, ранее служивший в ЧВК «Вагнер», поделился историей о трагедии, произошедшей в 2014 году на Донбассе. Именно это событие полностью изменило его отношение к конфликту.

В 2014 году Балашов работал волонтером в зоне боевых действий. Его деятельность заключалась исключительно в доставке лекарств нуждающимся и оказании помощи детским учреждениям. Мужчина воспринимал происходящее как «братскую войну», однако один случай кардинально изменил его мировоззрение.

Группе добровольцев поручили вывезти детский дом из ДНР. На автовокзале нашли два автобуса, на которые нанесли крупные надписи: «Дети. Эвакуация». Колонна двигалась без боковой защиты и предварительной разведки — лишь по одной машине спереди и сзади.

Проехав около пяти километров, конвой подвергся минометному обстрелу со стороны украинских военных. По словам Балашова, атака была такой мощной, что уцелел только один автобус, но вскоре и в него попала мина. Большая часть детей погибла, выжившие получили инвалидность.

«Мне хватило трех секунд, чтобы осознать: тот, кто уничтожает детей, не может быть братом», — заявил боец, как сообщает «ЦГ».

Автор: Семен Подгорный

Фото: ЧВК Вагнер / ВКонтакте