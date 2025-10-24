Приказы Белоусова игнорируют? Военкоры четно оценили ситуацию с войсками БПЛА в армии РФ — «синие полковники» не хотят ничего менять

11:24, 24 окт 2025

Министр обороны Андрей Белоусов в конце 2024 года анонсировал появление войск беспилотных авиационных систем и пообещал закончить их формирование к осени 2025-го. Сейчас процесс далек от завершения, о чем рассказали военные корреспонденты Александр Сладков и Дмитрий Стешин.

Сладков в разговоре с подписчиками признал: кое-что сделать успели. Появились отдельные полки и батальоны операторов, формируются органы управления беспилотными системами на разных уровнях. Заработал Испытательный центр беспилотных технологий, где проверяют новые разработки. Готовятся к открытию университета для подготовки командиров войск БпС.

По словам Сладкова, российские дроны сейчас уничтожают до 10 тысяч вражеских целей — это заметный прогресс по сравнению с прошлым годом. Однако о полноценном внедрении войск беспилотных систем речи не идет. Приказ министра обороны выполняют вяло: первоначальное рвение быстро сошло на нет.

«Мы сделали огромный шаг в развитии и использовании БпС в действующих группировках, но до превосходства над противником пока далеко», — констатировал Сладков.

Дмитрий Стешин оценивает ситуацию еще жестче. По его мнению, армия остается инертной, а многие важные процессы тормозят представители командного состава, оторванные от реальности.

Стешин привел пример знакомого оператора, который искал офицеров для командования новым родом войск. Большинство встреченных кандидатов оказались «синими полковниками», никогда не видевшими беспилотник. Они не проявляют интереса к службе и ненавидят любые нововведения. Их единственная задача — дослужить до пенсии. Из-за такого подхода создание войск БпС движется крайне медленно.

Изначально Белоусов требовал завершить формирование к осени, но сроки не соблюдены. Несмотря на отдельные успехи, полноценного внедрения беспилотных войск в структуру армии не произошло.

Автор: Семен Подгорный

Фото: mil.ru