Путин рассказал, как Россия отреагирует на удары ракетами «Томагавк» по своей территории — «Пусть они подумают»

14:08, 24 окт 2025

Владимир Путин заявил о готовности дать мощный ответ на возможные атаки по российской территории американским оружием большой дальности. Президент РФ высказался на эту тему во время общения с представителями СМИ.

Глава государства отметил, что Вашингтону следует серьезно взвесить все последствия, прежде чем принимать окончательное решение о передаче Киеву дальнобойных ракет «Томагавк». Путин предупредил, что применение такого вооружения против России повлечет за собой очень мощную ответную реакцию, которая может стать ошеломляющей для противника. Президент посоветовал американской стороне хорошенько обдумать этот шаг.

Российский лидер также указал, что даже сами разговоры о возможной передаче «Томагавков» украинской стороне можно расценивать как попытку обострения конфликта. По его словам, воплощение подобных намерений в жизнь будет фактически равносильно акту агрессии.

Накануне несколько американских медиа распространили информацию о том, что Дональд Трамп дал добро на нанесение ударов по территории России и утвердил передачу крылатых ракет Киеву.

Однако действующий президент США оперативно опроверг эти публикации, охарактеризовав их как ложные. Трамп заявил, что Соединенные Штаты не осуществляют поставки дальнобойного вооружения Украине и в настоящее время подобных намерений не имеют.

