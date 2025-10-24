Трампу предложили три варианта жесткости санкций в отношении РФ — президент США сделал свой выбор

14:12, 24 окт 2025

Администрация президента США Дональда Трампа определилась с новым пакетом ограничительных мер против Москвы. Об этом стало известно изданию WSJ от осведомленных источников.

Американскому лидеру представили три сценария санкционного давления разной степени интенсивности. Трамп остановился на промежуточном варианте, который предусматривает ограничения для энергетического сектора России. Максимально жесткий пакет был нацелен на топ-чиновников и промышленные предприятия, минимальный предполагал точечные меры ограниченного характера.

Позицию главы государства поддержали министр обороны и государственный секретарь США, сообщают источники газеты.

Накануне, 23 октября, Евросоюз и Соединенные Штаты объявили об очередных санкциях против российских нефтегазовых компаний.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в этот же день охарактеризовала западные санкции как неэффективные действия.

