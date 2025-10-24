Все новости Уфы и Башкортостана
«Отдайте Крым, уйдите с Донбасса и покайтесь»: Зеленский выдвинул ультиматум Москве — Россия ответила «вместе с товарищем Кимом»

14:14, 24 окт 2025

Глава украинского государства в очередной раз озвучил мирные инициативы для России и США, призванные завершить конфликт. В тот же день украинские силы провели массовую атаку по территории РФ, задействовав в том числе британские ракеты Storm Shadow.

Авторы телеграм-канала «Военная хроника» проанализировали украино-европейский план урегулирования, представленный Зеленским. По их мнению, Киев вновь избрал формат жестких требований вместо диалога. Конкретных взвешенных инициатив озвучено не было. Последовавший за выступлением ракетный налет продемонстрировал истинное отношение украинской стороны к мирному процессу.

«Упрощенная версия звучит следующим образом: верните Крым, покиньте Донбасс, признайте вину, выделите финансирование Украине, а затем мы рассмотрим возможность вашего возвращения в цивилизованный мир. Подобные формулировки уже звучали ранее. Это не напоминает переговорную платформу», — прокомментировали в «Военной хронике».

Аналитики подчеркивают, что все мирные инициативы украинской столицы на протяжении длительного времени нацелены исключительно на получение паузы для восстановления сил ВСУ. Украинские формирования настолько измотаны, что теряют способность удерживать оборону на расширяющихся участках боевых действий. На категоричные требования Банковой и обстрел российских территорий Москва отреагировала незамедлительно и решительно.

По украинским регионам нанесли удары российские беспилотники, баллистические ракеты и «Кинжалы». Целями стали военные и энергетические объекты в Киевской, Харьковской, Сумской, Одесской, Полтавской и Днепропетровской областях. Ракетно-беспилотные удары практически уничтожили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в столичном регионе. Впервые поступили данные о поражении Трипольской ТЭС.

Мониторинговые источники сообщают, что минувшей ночью по украинской территории летели ракеты «Искандеров», которые при детальном рассмотрении оказались установками из КНДР KN-23/24, получившими прозвище «Кимскандеры». Таким образом, на угрозы украинского лидера и атаки по российским регионам частично отреагировал и северокорейский партнер.

