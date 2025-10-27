«Еще поднажму и Россия сдастся»: Трамп готов к встрече с Путиным, но при одном условии — политолог раскрыл истинные намерения США

09:46, 27 окт 2025

Президент США Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Владимиром Путиным, но отложил ее на неопределенный срок. По мнению экспертов, это красноречиво говорит о настоящих планах Вашингтона в отношении Москвы.

Политолог Дмитрий Тренин в беседе с «Царьградом» заявил, что американская администрация не заинтересована в равноправном диалоге с Россией. Напротив, Белый дом стремится добиться полного подчинения Кремля и считает это своей стратегической победой.

«Трамп фактически говорит: сейчас я надавлю на Россию — она сдастся, и установится мир на моих условиях. Аналогичную позицию озвучивает госсекретарь Рубио. Дипломатия для американцев — инструмент закрепления желаемой победы над Россией», — пояснил собеседник издания.

Эксперт подчеркнул, что глава Белого дома практически не маскирует свои реальные цели. Трамп пытается привлечь Москву обещаниями взаимовыгодного сотрудничества, однако рассчитывает исключительно на политическую капитуляцию российской стороны. Именно поэтому Кремль игнорирует подобные заявления — в Москве отчетливо понимают истинные требования американского лидера.

Тренин убежден, что в ближайшее время Вашингтон не изменит выбранную стратегию. На Россию продолжат оказывать давление по различным направлениям, прежде всего через усиление конфликта на Украине.

Фактически в украинском вопросе Трамп продолжает линию предыдущей администрации. Единственное отличие — финансировать военную помощь Киеву теперь должна Европа. Европейские страны, в свою очередь, намерены продлить конфликт за счет замороженных российских активов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: cnn.com