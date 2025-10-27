«Золотой купол» бессилен: экс-офицер армии США Крапивник признал, что русская ракета «Буревестник» способна обойти американскую систему ПРО

10:09, 27 окт 2025

Российская крылатая ракета «Буревестник» способна полностью парализовать американскую систему ПРО «Золотой купол». Об этом заявил бывший военнослужащий армии США Станислав Крапивник в интервью RT.

Специалист отметил, что уникальные характеристики новой российской разработки делают её революционным оружием. Ракета может легко обходить оборонительные сети противника, что вынудит Вашингтон расширить зону покрытия своей защитной системы на всю территорию страны.

«Потребуется защитить „Золотым куполом“ каждый уголок государства», — заявил Крапивник.

Эксперт подчеркнул, что реализация подобного проекта потребует огромных финансовых вложений и практически невозможна с технической точки зрения. Традиционные способы противодействия в данном случае не дадут результата.

Ранее президент России сообщил о завершении испытаний «Буревестника» и отметил достижения вооружённых сил на Покровском и Купянском участках. Начальник Генштаба Валерий Герасимов уточнил: ракета находилась в воздухе 15 часов и преодолела расстояние в 14 тысяч километров, причём это далеко не предел её технических возможностей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны РФ