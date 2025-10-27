«Я их резал и стрелял»: террорист из Крокуса выбрал странный способ разжалобить судей — дара речи лишились даже адвокаты

10:38, 27 окт 2025

В Московском окружном военном суде про-должается разбирательство по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». На скамье подсудимых находятся 27 человек. Об этом сообщает из-дание «Царьград».

За время слушаний суд опросил около четы-рехсот свидетелей и более тысячи потерпев-ших. Объем собранных материалов составил 427 томов. Из-за масштабности дела адвокаты обвиняемых не справляются с нагрузкой, по-этому рассматривается вопрос о назначении им помощников.

На одном из заседаний один из главных фигу-рантов дела, непосредственно участвовавший в расстреле посетителей концертного зала, попытался вызвать сочувствие у присутствую-щих. Он заявил, что во время атаки испытывал жалость к жертвам.

«Я их резал и стрелял, но мне их так жалко, такие соболезнования при-ношу, ну просто плакать хочется», — заявил обвиняемый.

Его слова вызвали недоумение даже у защит-ников. Суд располагает многочисленными ви-деозаписями происходившего, включая съем-ки непосредственно момента нападения. На кадрах видно, как боевики методично пере-двигались между рядами и открывали огонь по людям. На этапе следствия выдвигались версии о том, что нападавшие могли нахо-диться под воздействием психоактивных ве-ществ.

