Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«Я их резал и стрелял»: террорист из Крокуса выбрал странный способ разжалобить судей — дара речи лишились даже адвокаты

«Я их резал и стрелял»: террорист из Крокуса выбрал странный способ разжалобить судей — дара речи лишились даже адвокаты

10:38, 27 окт 2025

В Московском окружном военном суде про-должается разбирательство по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». На скамье подсудимых находятся 27 человек. Об этом сообщает из-дание «Царьград».

За время слушаний суд опросил около четы-рехсот свидетелей и более тысячи потерпев-ших. Объем собранных материалов составил 427 томов. Из-за масштабности дела адвокаты обвиняемых не справляются с нагрузкой, по-этому рассматривается вопрос о назначении им помощников.

На одном из заседаний один из главных фигу-рантов дела, непосредственно участвовавший в расстреле посетителей концертного зала, попытался вызвать сочувствие у присутствую-щих. Он заявил, что во время атаки испытывал жалость к жертвам.

«Я их резал и стрелял, но мне их так жалко, такие соболезнования при-ношу, ну просто плакать хочется», — заявил обвиняемый.

Его слова вызвали недоумение даже у защит-ников. Суд располагает многочисленными ви-деозаписями происходившего, включая съем-ки непосредственно момента нападения. На кадрах видно, как боевики методично пере-двигались между рядами и открывали огонь по людям. На этапе следствия выдвигались версии о том, что нападавшие могли нахо-диться под воздействием психоактивных ве-ществ.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: reuters.com
Читайте также

Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле»
Политика в Башкирии
Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким погибших в «Крокус Сити Холле»
«Он перестал существовать»: родственник отрекся от Мирзоева после теракта в «Крокусе»
Россия/мир
«Он перестал существовать»: родственник отрекся от Мирзоева после теракта в «Крокусе»
Массовый убийца приболел: устроивший бойню в Крокусе террорист надеется выйти на свободу — адвокат давит на суд Конвенциями
Россия/мир
Массовый убийца приболел: устроивший бойню в Крокусе террорист надеется выйти на свободу — адвокат давит на суд Конвенциями
«Произошел взрыв и начался пожар»: танцовщица из Уфы чудом вырвалась из ада «Крокус Сити Холла»
Происшествия в Башкирии
«Произошел взрыв и начался пожар»: танцовщица из Уфы чудом вырвалась из ада «Крокус Сити Холла»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен