«Голых вечеринок» больше не будет: перед Новым годом со звездами провели серьезную беседу — «По башке получили многие»
11:18, 27 окт 2025
После нашумевшей вечеринки Насти Ивлеевой российским знаменитостям устроили разбор полетов и потребовали умерить пыл в развлечениях. Об этом в разговоре с «Царьградом» сообщил продюсер Николай Крупатин.
По его словам, скандальное мероприятие стало переломным моментом для шоу-бизнеса. Тогда артистам объяснили, что подобное поведение неприемлемо. «Сверху поступила жесткая разнарядка» — больше никаких шокирующих выходок, которые могут оттолкнуть зрителей.
Перед наступающими праздниками звездам снова указали на необходимость держать себя в руках, особенно на новогодних корпоративах. Крупатин уверен, что инцидентов, подобных «голой вечеринке», больше не повторится.
Он также добавил, что в этом году основной акцент снова сделают на традиционных новогодних огоньках. Хорошие результаты показывает «Квартирник у Маргулиса», который несколько лет подряд привлекает солидную аудиторию. Крупатин не сомневается, что команда музыканта и в этот раз представит зрителям качественное шоу.
