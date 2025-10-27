«Голых вечеринок» больше не будет: перед Новым годом со звездами провели серьезную беседу — «По башке получили многие»

11:18, 27 окт 2025

После нашумевшей вечеринки Насти Ивлеевой российским знаменитостям устроили разбор полетов и потребовали умерить пыл в развлечениях. Об этом в разговоре с «Царьградом» сообщил продюсер Николай Крупатин.

По его словам, скандальное мероприятие стало переломным моментом для шоу-бизнеса. Тогда артистам объяснили, что подобное поведение неприемлемо. «Сверху поступила жесткая разнарядка» — больше никаких шокирующих выходок, которые могут оттолкнуть зрителей.

Перед наступающими праздниками звездам снова указали на необходимость держать себя в руках, особенно на новогодних корпоративах. Крупатин уверен, что инцидентов, подобных «голой вечеринке», больше не повторится.

«Я помню, прям собирали народ, объясняли, что негоже. После всех вечеринок нагремевших, резонансных, по башке получили очень многие. Так что я думаю, что такого вот прям уже точно не будет», — заявил продюсер.

Он также добавил, что в этом году основной акцент снова сделают на традиционных новогодних огоньках. Хорошие результаты показывает «Квартирник у Маргулиса», который несколько лет подряд привлекает солидную аудиторию. Крупатин не сомневается, что команда музыканта и в этот раз представит зрителям качественное шоу.

Автор: Семен Подгорный

Фото: кадр из мюзикла "Безумный день или женитьба Фигаро"