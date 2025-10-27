В ночь на 27 октября 2025 года Россия пережила одну из самых страшных и массированных атак ВСУ на регионы — сирены воют по всей стране, десятки раненых и разрушения

11:32, 27 окт 2025

Этой ночью российская ПВО отразила один из крупнейших налетов украинских беспилотников — всего перехватили 193 БПЛА самолетного типа, сообщает Министерство обороны РФ.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 47 штук. На втором месте Калужская область с 42 уничтоженными беспилотниками. Над Тульской областью ликвидировали 32 БПЛА. Еще 40 летательных аппаратов перехватили в Подмосковье, причем 34 из них направлялись в сторону Москвы — предположительно, это были дроны типа «Фламинго». Из-за угрозы временно прекратили работу аэропорты Домодедово и Жуковский.

По данным оборонного ведомства, по 10 дронов сбили над Курской областью, 7 — над Орловской, по 4 — над Ростовской и Воронежской. Еще по паре беспилатников уничтожили в небе над Оренбургской и Тамбовской областями. Единичные цели перехватили в Белгородской, Липецкой и Самарской областях.

Без жертв не обошлось. В поселке Погар Брянской области беспилотник врезался в микроавтобус — водитель погиб, пятеро пассажиров ранены, рассказал губернатор Александр Богомаз. В Донецке дрон ударил по жилой многоэтажке в Ленинском районе, загорелось несколько квартир. Пострадала 18-летняя девушка, есть погибшие. В Ракитянском районе Белгородской области один человек погиб, 23 ранены, среди них трое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: тг-канал Зеленского