Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

В ночь на 27 октября 2025 года Россия пережила одну из самых страшных и массированных атак ВСУ на регионы — сирены воют по всей стране, десятки раненых и разрушения

В ночь на 27 октября 2025 года Россия пережила одну из самых страшных и массированных атак ВСУ на регионы — сирены воют по всей стране, десятки раненых и разрушения

11:32, 27 окт 2025

Этой ночью российская ПВО отразила один из крупнейших налетов украинских беспилотников — всего перехватили 193 БПЛА самолетного типа, сообщает Министерство обороны РФ.

Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 47 штук. На втором месте Калужская область с 42 уничтоженными беспилотниками. Над Тульской областью ликвидировали 32 БПЛА. Еще 40 летательных аппаратов перехватили в Подмосковье, причем 34 из них направлялись в сторону Москвы — предположительно, это были дроны типа «Фламинго». Из-за угрозы временно прекратили работу аэропорты Домодедово и Жуковский.

По данным оборонного ведомства, по 10 дронов сбили над Курской областью, 7 — над Орловской, по 4 — над Ростовской и Воронежской. Еще по паре беспилатников уничтожили в небе над Оренбургской и Тамбовской областями. Единичные цели перехватили в Белгородской, Липецкой и Самарской областях.

Без жертв не обошлось. В поселке Погар Брянской области беспилотник врезался в микроавтобус — водитель погиб, пятеро пассажиров ранены, рассказал губернатор Александр Богомаз. В Донецке дрон ударил по жилой многоэтажке в Ленинском районе, загорелось несколько квартир. Пострадала 18-летняя девушка, есть погибшие. В Ракитянском районе Белгородской области один человек погиб, 23 ранены, среди них трое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

«Золотой купол» бессилен: экс-офицер армии США Крапивник признал, что русская ракета «Буревестник» способна обойти американскую систему ПРО

Читайте также:

«Золотой купол» бессилен: экс-офицер армии США Крапивник признал, что русская ракета «Буревестник» способна обойти американскую систему ПРО
Автор: Семен Подгорный
Фото: тг-канал Зеленского
Читайте также

Ночной налет «крыльев»: ВСУ выпустили по Москве и регионам РФ десятки БПЛА 15 сентября — рвутся с разных направлений
Россия/мир
Ночной налет «крыльев»: ВСУ выпустили по Москве и регионам РФ десятки БПЛА 15 сентября — рвутся с разных направлений
Российская ПВО отразила массированную атаку дронов: сбито более 100 БПЛА
Россия/мир
Российская ПВО отразила массированную атаку дронов: сбито более 100 БПЛА
Украинские беспилотники атаковали четыре российских региона
Россия/мир
Украинские беспилотники атаковали четыре российских региона
Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями
Россия/мир
Силы ПВО уничтожили восемь дронов ВСУ над Белгородской и Курской областями


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен