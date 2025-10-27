Все новости Уфы и Башкортостана
Просьба экс-замглавы МО Иванова вскрыла огромную проблему СВО: ряженые герои порочат армию — в ведомстве уже решают этот вопрос

11:46, 27 окт 2025

Осужденный на 13 лет экс-замминистра обороны Тимур Иванов нашел способ избежать наказания за хищение почти 4 миллиардов рублей. Его защитник Денис Балуев заявил о желании клиента отправиться в зону боевых действий, чтобы «искупить вину кровью».

Адвокат подчеркнул готовность Иванова служить даже в штурмовых подразделениях. По словам Балуева, решение о поездке на фронт его подзащитный принял осознанно и искренне.

Политолог Андрей Пинчук из «Царьграда» высказался по поводу инициативы осужденного. Эксперт сетует, что участие в спецоперации превратилось для коррупционеров в способ уйти от ответственности.

«Для множества сомнительных фигур тема спецоперации стала аналогом индульгенции», — констатировал Пинчук.

Специалист отметил, что в военном ведомстве осознают масштаб проблемы. Там возбуждают уголовные дела и проводят систематические ревизии. Однако проблема настолько серьезна, что потребуются годы на ее решение. Пока же фигуранты вроде Иванова продолжат эксплуатировать «проверенную схему».

По оценке эксперта, минимум две трети «сомнительных фигур» из медийного поля, заявляющих о защите отечества, в реальности находились вдали от опасности. Некоторые после этого даже именуют себя бойцами штурмовых групп — именно на это рассчитывает Иванов.

Пинчук подчеркнул, что ключевая проблема не в попытке Иванова уклониться от наказания. Настоящая беда в том, что множество подобных личностей уже побывали в зоне спецоперации и теперь всерьез называют себя героями, хотя реального боевого опыта не имели.

Автор: Семен Подгорный
Фото: bloomberg.com
