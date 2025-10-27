Все новости Уфы и Башкортостана
Лавров: Путин готов принять американскую концепцию урегулирования конфликта на Украине

23:36, 27 окт 2025

Владимир Путин и Дональд Трамп достигли важных договоренностей на саммите на Аляске, где обсуждался план мирного урегулирования конфликта на Украине. Российская сторона подтвердила готовность следовать концепции, предложенной американцами.

Об итогах встречи двух президентов турецким СМИ сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, за несколько дней до переговоров в Анкоридже спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Москву с предварительным планом урегулирования.

Во время встречи Путин детально разобрал каждый пункт американской концепции, постоянно обращаясь к присутствовавшему Уиткоффу с уточнениями. Российский лидер спрашивал: правильно ли он понимает предложения, соответствует ли его трактовка замыслам Вашингтона. Американская сторона подтвердила корректность понимания.

После саммита стороны взяли паузу — еще в Анкоридже президенты договорились представить план своим союзникам. В начале сентября госсекретарь Марко Рубио заверил Лаврова: позиция Вашингтона остается неизменной. Америка продолжает детально разрабатывать механизм полного прекращения боевых действий и проводит подготовительную работу, включая переговоры с Киевом.

Однако теперь Трамп выдвигает совершенно другие требования, заявляя, что только они приемлемы для Соединенных Штатов. Американский президент словно не помнит о достигнутых на Аляске соглашениях и ужесточил условия урегулирования, отказавшись от собственной концепции.

Автор: Семен Подгорный
Фото: axios.com
