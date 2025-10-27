Россияне стали активно избавляться от автомобилей Haval: за сколько сегодня можно купить никому не нужного подержанного «китайца»

23:38, 27 окт 2025

Продажи новых автомобилей из Китая в России снижаются. За девять месяцев 2025 года реализация сократилась почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 110km.ru.

Одновременно на вторичном рынке резко выросло количество объявлений о продаже китайских машин. Владельцы пытаются продать автомобили после двух лет использования. Причина массового избавления от транспорта не в технических неисправностях, а в разочаровании от эксплуатации.

Автомобилисты называют главные минусы китайских машин. Чаще всего упоминают перегруженный интерфейс мультимедийной системы и неудобное сенсорное управление в холодное время года. Кроме того, водители недовольны жёсткой подвеской и слабой шумоизоляцией салона.

Падение спроса отразилось на стоимости подержанных китайских автомобилей. Анализ цен на машины старше трёх лет с октября 2024-го по сентябрь 2025-го показал значительное удешевление популярных моделей марки Haval.

Haval F7 подешевел на 24 процента — до 1,8 миллиона рублей. Компактный кроссовер Haval Jolion потерял в цене около 20 процентов и сейчас стоит 1,6 миллиона рублей. Самое драматичное падение произошло с большим внедорожником Haval H9 — его цена обрушилась почти на треть. Если год назад за такую машину просили 3,25 миллиона рублей, то сегодня можно купить за 2,3 миллиона.

Эксперты связывают снижение цен с переизбытком предложения на вторичном рынке. Спрос на подержанные китайские автомобили впервые начал отставать от количества выставленных на продажу машин, что говорит об изменении предпочтений российских покупателей.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube