Борьба за жизнь: как провел свои последние дни заболевший раком актер Александр Абдулов

23:42, 27 окт 2025

3 января 2008 года не стало народного артиста России Александра Абдулова. Актер скончался в московской клинике после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О его последних днях рассказывает издание russian7.ru.

В начале 2000-х у Абдулова все складывалось удачно. Карьера шла в гору, а в 2004-м он встретил Юлию Мешину, которая стала его женой два года спустя. В 2007-м у пары родилась дочь, но радость омрачил страшный диагноз — у артиста выявили рак легких в запущенной стадии.

Абдулов не сдавался. Он проходил терапию в европейских медицинских центрах, консультировался с киргизскими врачевателями. Когда самочувствие временно улучшилось, актер возобновил съемки в столице. Однако облегчение оказалось недолгим — болезнь прогрессировала, медики только снимали симптомы обезболивающими. Добавлялись и кардиологические проблемы.

Под конец 2007-го артиста госпитализировали с сердечным приступом, но на новогодние он выпросился к семье. 1 января Абдулов практически не поднимался, его вернули в стационар. Он пытался наслаждаться каждой минутой рядом с женой, ребенком и родными, хотя в их отсутствие признавался в мучительных болях.

Последние часы жизни актер провел без сознания, сообщает автор книги «Врачебные тайны. Пороки и недуги великих» Федор Раззаков. Очнувшись ненадолго, Абдулов поблагодарил окружающих. Ранним утром 3 января его сердце перестало биться.

Автор: Семен Подгорный
Фото: кадр из фильма "Гений" (12+)
