Военблогер Юрий Подоляка раскрыл неприятную правду об освобождении Херсона: обойдется это очень дорого

23:44, 27 окт 2025

Глава Запорожской области Владимир Сальдо недавно объявил о начале операции по освобождению Херсона. По его словам, российские военные атаковали микрорайон Корабел на Карантинном острове, застигнув украинские силы врасплох. Сальдо утверждал, что снабжение ВСУ нарушено, и территория острова вскоре перейдет под российский контроль.

Однако военный аналитик Юрий Подоляка в разговоре с изданием «Царьград» усомнился в оптимизме регионального руководителя. Эксперт призвал не торопиться с выводами и не праздновать успехи, которые еще не закреплены.

По мнению Подоляки, говорить о сражениях за сам Херсон преждевременно. Карантинный остров даже не является полноценной частью города — это небольшая территория, связанная с Херсоном мостами. Хотя формально его можно считать городским районом, такое определение выглядит натянутым.

Аналитик назвал Карантинный нейтральной зоной, которую ранее не занимали из-за сложности удержания позиций. Если российские подразделения закрепятся на острове, они окажутся в уязвимом положении под постоянным огнем из центральной части Херсона.

Подоляка выразил недоумение по поводу военной стратегии командования. Захват острова может привести к неоправданным потерям среди военнослужащих без существенной тактической выгоды.

Блогер допустил, что операция может быть частью отвлекающего маневра или разведывательным действием. Однако он подчеркнул, что публичные заявления о таких действиях только помогают противнику определить цели.

Как именно развивается ситуация на Карантинном острове, пока остается неясным. Военные эксперты предостерегают от преждевременных оценок хода операции.

