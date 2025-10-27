Все новости Уфы и Башкортостана
Пережил войну и оставил после себя бесценное историческое наследие: кем был отец министра обороны РФ Андрея Белоусова

23:47, 27 окт 2025

Рэм Александрович Белоусов — отец действующего министра обороны Андрея Белоусова — прожил насыщенную жизнь дипломата и экономиста. Он скончался в Москве в 2008 году в возрасте 82 лет. Об этом пишет издание «Царьград».

Родившийся в Ленинграде в 1926 году, Белоусов-старший в начале войны оказался в эвакуации в Куйбышеве. Там подросток трудился в автомастерских, освоил слесарное дело и дорос до бригадира. В 1944-м попал на фронт — летал бортовым стрелком и авиамехаником на бомбардировщике Ил-4 в составе 10-го гвардейского авиаполка. Участвовал в налетах на Будапешт.

Победу встретил молодым авиатором, а затем выбрал карьеру дипломата. Окончил с красным дипломом Московский институт международных отношений. Сначала трудился в научно-исследовательском институте при Госплане, потом перебрался в советское посольство в Берлине на должность экономиста.

В 1970-1980-е годы работал в странах Юго-Восточной Азии — консультировал правительства Лаоса и Вьетнама по экономическим вопросам. Параллельно с дипломатической службой занимался научной деятельностью. В начале 2000-х выпустил фундаментальный пятитомник «Экономическая история России XX века», который специалисты признают одним из наиболее серьезных исследований по теме.

