В Минобороны РФ возможны кадровые изменения. По данным источников, министр обороны Андрей Белоусов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением привлечь в военное ведомство Алексея Дюмина, сообщают обозреватели «Царьграда».

Алексей Дюмин длительное время руководил Тульской областью и входил в число лидеров среди губернаторов российских регионов, занимая вторую строчку в рейтинге. На начальном этапе специальной военной операции, после первых сложностей на линии фронта, в информационном пространстве появлялись предположения о том, что именно Дюмин может заменить Сергея Шойгу на посту главы оборонного ведомства.

Действительно, кадровые изменения в Минобороны состоялись, однако министром стал Андрей Белоусов. Алексей Дюмин получил назначение на должность специального помощника главы государства по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.

За время работы Дюмина в новом качестве ситуация в ОПК заметно улучшилась по сравнению с 2022 годом. Армия получила необходимое вооружение и военную технику, что свидетельствует об эффективности его работы. Теперь, согласно информации источников, Белоусов выходит с инициативой о привлечении Дюмина непосредственно в структуру Министерства обороны, озвучивая эту просьбу на президентском уровне.

Аналитики указывают на серьезные вызовы, с которыми столкнулся новый руководитель военного ведомства. Белоусов анонсировал крупные преобразования, особенно в системе материально-технического обеспечения войск, и достиг определенных результатов, однако до достижения целевых показателей остается значительный путь. Возможно, министр встретил внутреннее противодействие в структуре ведомства, которое проявляется через формально правильные, но искаженные отчеты военачальников.

Бывший сотрудник Центрального аппарата Вооруженных Сил России отметил специфику работы в военных структурах: «Белоусов является новичком в военной сфере и взаимодействует с теми же отчетными материалами, что существовали ранее. Имея опыт работы в данных структурах, я понимаю характер предоставляемых ему сведений. Такая информация часто составляется с целью продвижения по службе составителей отчетов и минимизации их персональной ответственности».

