11:10, 28 окт 2025

Вооруженные силы Украины наносят удары по России с помощью морских беспилотников Sea Baby и Magura-V5, оснащенных спутниковой навигацией. Эти дроны атаковали Крымский мост, а один из них даже сбил вертолет Ми-8. Управление ими осуществляется через спутники, включая британскую систему OneWeb, которая оказалась связана с Роскосмосом.

Издание «Царьград» обратило внимание на неожиданную связь: спутники OneWeb были выведены на орбиту российскими ракетами-носителями «Союз». Контракт на запуск почти 700 британских спутников подписали в Лондоне в 2015 году. Запуски проводились с космодромов Байконур и Восточный.

Сделка принесла Роскосмосу миллиард долларов. Тогдашний глава корпорации Игорь Комаров был доволен соглашением. Однако никто не предполагал, к каким последствиям это приведет.

Через несколько лет после подписания контракта появилась компания OneWeb. Лондону принадлежало 60% акций, российскому АО «Спутниковая система «Гонец» досталось 40%.

ФСБ забила тревогу, указав на угрозу национальной безопасности. Силовики предупреждали, что британские спутники могут собирать разведывательную информацию против России.

Сенатор Дмитрий Рогозин отмечал, что в этой истории явно присутствует личный интерес определенных лиц. Однако выгодополучатели от контракта с Лондоном формально прислушались к замечаниям ФСБ и пошли на уловку. Британцы уменьшили свою долю в проекте до 49%, передав «Гонцу» контрольный пакет в 51%.

В результате российские ракеты доставили на орбиту сотни британских спутников. Сейчас эти спутники используются для управления украинскими морскими беспилотниками, которые проводят диверсии и террористические атаки против России.

Морские дроны стали серьезной проблемой для российского флота. Без спутниковой навигации они не представляли бы особой угрозы. Однако благодаря британским и американским спутникам Starlink операторы из Великобритании и Украины получили возможность эффективно управлять этими беспилотниками. ВСУ продолжает активно использовать морские дроны для ударов по российским объектам.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: nbcnews.com