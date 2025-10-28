Единственный, кто не побоялся назвать Пригожина истинным патриотом: что ждет МО РФ под руководством «любимого генерала Путина»

13:57, 28 окт 2025

В Министерстве обороны России возможны крупные кадровые изменения. Согласно информации ряда источников, министр обороны Андрей Белоусов лично обратился к президенту Владимиру Путину с предложением о назначении Алексея Дюмина на должность первого заместителя главы военного ведомства. В настоящее время Дюмин курирует развитие оборонно-промышленного комплекса.

По имеющимся данным, речь идет не о рядовой позиции — Дюмин фактически станет вторым человеком в министерстве после самого Белоусова. Этот шаг может привести к существенным переменам в работе военного ведомства.

Алексей Дюмин известен как один из наиболее доверенных военных руководителей президента. Его карьера складывалась следующим образом: с 2013 по 2016 год он возглавлял ключевое подразделение Министерства обороны. До этого длительный период работал в Федеральной службе охраны, где отвечал за безопасность первых лиц государства.

Особую известность Дюмин получил благодаря успешному проведению операции по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Спустя год президент назначил его заместителем министра обороны, однако уже в начале 2016 года произошел неожиданный поворот — Дюмин перешел на гражданскую службу, возглавив Тульскую область.

По мнению некоторых аналитиков, причиной его ухода из военного ведомства стали напряженные отношения с тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу. На посту губернатора Дюмин продемонстрировал высокую эффективность, дважды побеждая на выборах с результатом 84 процента голосов избирателей. Три года назад он занял вторую строчку в рейтинге региональных руководителей.

Интересный факт: основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высоко отзывался о Дюмине, особенно за организацию крымской операции. Взаимное уважение проявилось в 2023 году, когда во время «марша справедливости» губернатор Тульской области оказался единственным региональным руководителем, не объявившим режим чрезвычайной ситуации.

После трагической гибели Пригожина Дюмин не изменил своей позиции и публично назвал его настоящим патриотом. Он подчеркнул значительный вклад основателя ЧВК в укрепление страны и выразил уверенность, что Родина сохранит о нем память. Губернатор также заявил, что можно простить ошибки и даже трусость, но предательство — никогда, при этом подчеркнув, что ни Пригожин, ни бойцы «Вагнера» предателями не являлись.

Имя Дюмина периодически упоминалось в качестве возможного преемника президента. Сейчас же, согласно инсайдерской информации, ему предстоит занять одну из ключевых должностей в Министерстве обороны. В случае подтверждения этих сведений военное ведомство может ожидать масштабная реорганизация. Эксперты полагают, что Дюмин поможет Белоусову провести необходимые изменения в работе министерства и устранить проблемные моменты, доставшиеся в наследство от предыдущего руководства.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: kremlin.ru