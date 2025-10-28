Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Единственный, кто не побоялся назвать Пригожина истинным патриотом: что ждет МО РФ под руководством «любимого генерала Путина»

Единственный, кто не побоялся назвать Пригожина истинным патриотом: что ждет МО РФ под руководством «любимого генерала Путина»

13:57, 28 окт 2025

В Министерстве обороны России возможны крупные кадровые изменения. Согласно информации ряда источников, министр обороны Андрей Белоусов лично обратился к президенту Владимиру Путину с предложением о назначении Алексея Дюмина на должность первого заместителя главы военного ведомства. В настоящее время Дюмин курирует развитие оборонно-промышленного комплекса.

По имеющимся данным, речь идет не о рядовой позиции — Дюмин фактически станет вторым человеком в министерстве после самого Белоусова. Этот шаг может привести к существенным переменам в работе военного ведомства.

Алексей Дюмин известен как один из наиболее доверенных военных руководителей президента. Его карьера складывалась следующим образом: с 2013 по 2016 год он возглавлял ключевое подразделение Министерства обороны. До этого длительный период работал в Федеральной службе охраны, где отвечал за безопасность первых лиц государства.

Особую известность Дюмин получил благодаря успешному проведению операции по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Спустя год президент назначил его заместителем министра обороны, однако уже в начале 2016 года произошел неожиданный поворот — Дюмин перешел на гражданскую службу, возглавив Тульскую область.

По мнению некоторых аналитиков, причиной его ухода из военного ведомства стали напряженные отношения с тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу. На посту губернатора Дюмин продемонстрировал высокую эффективность, дважды побеждая на выборах с результатом 84 процента голосов избирателей. Три года назад он занял вторую строчку в рейтинге региональных руководителей.

Интересный факт: основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высоко отзывался о Дюмине, особенно за организацию крымской операции. Взаимное уважение проявилось в 2023 году, когда во время «марша справедливости» губернатор Тульской области оказался единственным региональным руководителем, не объявившим режим чрезвычайной ситуации.

После трагической гибели Пригожина Дюмин не изменил своей позиции и публично назвал его настоящим патриотом. Он подчеркнул значительный вклад основателя ЧВК в укрепление страны и выразил уверенность, что Родина сохранит о нем память. Губернатор также заявил, что можно простить ошибки и даже трусость, но предательство — никогда, при этом подчеркнув, что ни Пригожин, ни бойцы «Вагнера» предателями не являлись.

Имя Дюмина периодически упоминалось в качестве возможного преемника президента. Сейчас же, согласно инсайдерской информации, ему предстоит занять одну из ключевых должностей в Министерстве обороны. В случае подтверждения этих сведений военное ведомство может ожидать масштабная реорганизация. Эксперты полагают, что Дюмин поможет Белоусову провести необходимые изменения в работе министерства и устранить проблемные моменты, доставшиеся в наследство от предыдущего руководства.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

«Белоусову будет очень трудно»: зачем министр обороны попросил Путина о помощи — «красивые доклады» генералов достали всех

Читайте также:

«Белоусову будет очень трудно»: зачем министр обороны попросил Путина о помощи — «красивые доклады» генералов достали всех
Автор: Семен Подгорный
Фото: kremlin.ru
Читайте также

«Белоусову будет очень трудно»: зачем министр обороны попросил Путина о помощи — «красивые доклады» генералов достали всех
Россия/мир
«Белоусову будет очень трудно»: зачем министр обороны попросил Путина о помощи — «красивые доклады» генералов достали всех
«Изумил даже видавших виды военных»: Алёхин честно высказался о решении Белоусова по Курской области — такое в России впервые
Россия/мир
«Изумил даже видавших виды военных»: Алёхин честно высказался о решении Белоусова по Курской области — такое в России впервые
«Наука для шпионов»: Белоусов вынуждает США играть по правилам России — дронов над Черным морем становится меньше
Россия/мир
«Наука для шпионов»: Белоусов вынуждает США играть по правилам России — дронов над Черным морем становится меньше
Главу ГУР Буданова* и главу минобороны Украины Умерова могут отправить в отставку
Россия/мир
Главу ГУР Буданова* и главу минобороны Украины Умерова могут отправить в отставку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен