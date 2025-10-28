Раскрыто главное достоинство «Буревестника» — ракета может неделями летать и ждать приказа о цели

14:00, 28 окт 2025

26 октября президент России Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. Глава государства отметил, что в настоящее время специалисты занимаются подготовкой инженерной инфраструктуры для запуска системы. Об этом информируют российские СМИ.

Слова российского лидера вызвали серьезный резонанс в западных изданиях. В Соединенных Штатах и Европейском союзе восприняли это сообщение как предупреждение о появлении у Москвы нового стратегического вооружения, против которого американские и европейские военные не имеют эффективных средств противодействия.

Доктор военных наук, заместитель главы Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в комментарии «Царьграду» пояснил смысл президентского заявления. Эксперт считает его прежде всего политическим посылом в условиях нарастающей напряженности. На фоне давления со стороны Вашингтона, требующего от Москвы прекращения операции на Украине на американских условиях, объявление о готовности принять на вооружение «Буревестника» становится важным дипломатическим ходом.

Военный специалист охарактеризовал российскую разработку как уникальную систему с исключительными характеристиками. Ключевое преимущество ракеты — способность находиться в воздухе продолжительное время, ожидая команды на поражение цели. По словам Сивкова, благодаря ядерной энергетической установке, предположительно реактору на быстрых нейтронах, изделие способно совершать полеты длительностью не часы, а недели и даже месяцы — пока функционирует реактор.

Эксперт подчеркнул, что конструкторы продумали все элементы системы. В ракете предусмотрен механизм возвращения на базу, который активируется в случае отсутствия приказа на нанесение удара. Такое решение делает «Буревестник» гибким инструментом стратегического сдерживания, который может патрулировать воздушное пространство неограниченное время.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: timesofisrael.com