Пока коррупционеры из МО сидят в СИЗО, их дело процветает: жены проворовавшихся генералов вдруг резко разбогатели

Супруги задержанных высокопоставленных чиновников министерства обороны продолжают распоряжаться крупными суммами денег, несмотря на арест мужей. Об этом сообщает «ЦГ».

Антикоррупционная кампания в военном ведомстве действительно привела к положительным изменениям, но наказание виновных затягивается, а их финансовые активы продолжают работать через родственников.

Бывший заместитель главы МО Тимур Иванов получил длительный тюремный срок и обязан заплатить государству 100 миллионов рублей. Его имущество формально конфисковали, однако вернуть удалось лишь незначительную часть средств. Основная масса капитала спрятана и начинает проявляться через подставные структуры.

Накануне оглашения вердикта в отношении Иванова в Красноярском крае компания «Изумруд» получила право добывать драгоценные металлы — платину, золото и серебро. До 2025 года организация существовала номинально, но неожиданно превратилась в крупного игрока рынка с солидным финансированием.

Совладелицей ООО стала столичная служащая Мария Китаева, которая, предположительно, состоит в браке с Ивановым — официально или гражданском. Таким образом, капиталы экс-чиновника остались в распоряжении семьи.

Аналогичная ситуация сложилась с супругой другого заместителя министра Дмитрия Булгакова. Спустя несколько суток после его задержания на банковских счетах жены появились десятки миллионов рублей. Женщина немедленно принялась инвестировать средства в различные виды собственности.

Похожая история произошла с женой экс-заместителя Павла Попова, которого обвиняют в финансовых махинациях при создании парка «Патриот». Супруга также пополнила ряды обеспеченных россиянок с многомиллионными состояниями.

