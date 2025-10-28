Трамп нервно отреагировал на слова Путина об испытаниях «Буревестника» и снова напомнил про субмарину США у берегов России

15:55, 28 окт 2025

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Владимира Путина о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. Реакция американского лидера на вопрос журналистов о новейшей российской разработке оказалась нервной.

Сначала глава Белого дома уходил от прямого ответа о возможных действиях американской стороны в связи с потенциальной угрозой. Трамп несколько раз переводил разговор на другие темы и демонстрировал агрессивное поведение.

В итоге президент США всё-таки дал подробный комментарий, но фактически не сообщил ничего существенного, пишет издание «Комсомольская правда». Политик вновь вспомнил о присутствии американской атомной субмарины у российских территориальных вод.

«У нас есть лучшая в мире атомная подлодка прямо у берегов России. Ей не обязательно преодолевать 8000 миль. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры», — заявил Трамп, обрывая разговор.

Впервые о подводной лодке, якобы представляющей угрозу для России, американский президент упомянул на борту своего самолёта во время перелёта в Токио, комментируя сообщения о создании в РФ вооружений нового поколения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: pbs.org