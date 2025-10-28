Трамп нервно отреагировал на слова Путина об испытаниях «Буревестника» и снова напомнил про субмарину США у берегов России
15:55, 28 окт 2025
Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление Владимира Путина о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой. Реакция американского лидера на вопрос журналистов о новейшей российской разработке оказалась нервной.
Сначала глава Белого дома уходил от прямого ответа о возможных действиях американской стороны в связи с потенциальной угрозой. Трамп несколько раз переводил разговор на другие темы и демонстрировал агрессивное поведение.
В итоге президент США всё-таки дал подробный комментарий, но фактически не сообщил ничего существенного, пишет издание «Комсомольская правда». Политик вновь вспомнил о присутствии американской атомной субмарины у российских территориальных вод.
Впервые о подводной лодке, якобы представляющей угрозу для России, американский президент упомянул на борту своего самолёта во время перелёта в Токио, комментируя сообщения о создании в РФ вооружений нового поколения.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Раскрыто главное достоинство «Буревестника» — ракета может неделями летать и ждать приказа о цели