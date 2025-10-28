Все новости Уфы и Башкортостана
С 2026 года призыв в армию России станет круглогодичным

С 2026 года призыв в армию России станет круглогодичным

22:18, 28 окт 2025

Госдума изменила правила призыва на срочную службу. С 1 января 2026 года мероприятия, связанные с призывом, будут проходить круглый год — с 1 января по 31 декабря. Ранее призывные кампании проводились только весной и осенью.

Для призывников это означает, что вызвать в военкомат для медкомиссии и других процедур теперь могут в любой месяц, а не только в привычные периоды. Однако сама отправка в войска по-прежнему будет проходить дважды в год: весной и осенью. Для некоторых граждан сохранятся особые сроки отправки, как и прежде.

Цель изменений — снизить нагрузку на военкоматы и сделать их работу более равномерной. Это должно помочь избежать очередей и сделать процесс призыва более организованным.

Закон также устанавливает новый срок для явки в сборный пункт по электронной повестке из Реестра повесток — на это дается 30 дней.

Новые правила начнут действовать после официального опубликования документа.

