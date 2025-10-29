Все новости Уфы и Башкортостана
Неизвестный планктон «пожирает» русских туристов на пляжах Таиланда: среди пострадавших уже есть один ребёнок

10:16, 29 окт 2025

Отдыхающие из России массово жалуются на неприятные последствия купания в море на курортах Таиланда. Особенно остро проблема проявилась на острове Ко-Чанг за последние дни, сообщает телеграм-канал SHOT.

Причиной массовых обращений к врачам стал микроскопический планктон. Его укусы провоцируют появление сильной сыпи и нестерпимого зуда на коже. Характерная особенность — во время нахождения в воде человек практически не чувствует дискомфорта. Неприятные симптомы начинают проявляться только после того, как турист покидает море.

Купальные костюмы не защищают от крошечного агрессора — он легко преодолевает тканевый барьер. Наиболее подвержены воздействию планктона дети. Среди пострадавших уже зафиксирован несовершеннолетний гражданин России.

Местные медучреждения фиксируют стабильный прирост пациентов с идентичными жалобами. Лидером по количеству инцидентов остается Ко-Чанг, где ситуация вызывает наибольшее беспокойство у туристов.

Узнав о проблеме, многие отпускники изменили планы отдыха. Они отказались от морских развлечений в пользу купания в отельных бассейнах или просто загорают на побережье, не заходя в воду.

Тайские власти пока не вводили официальных ограничений на купание. Отдыхающим советуют быть внимательнее при выборе локаций для плавания и следить за собственным самочувствием.

