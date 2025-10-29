Ослеп на один глаз, ухаживала мама: продюсер Громова рассказала о последних днях жизни звезды сериала «Полицейский с Рублёвки» (16+) Романа Попова

10:18, 29 окт 2025

28 октября скончался актёр Роман Попов. Ему было 40 лет. Артист умер из-за осложнений после повторного появления злокачественного образования в головном мозге, сообщает «Комсомольская правда».

Продюсер компании «Киногром» Ирина Громова рассказала, что артист боролся с болезнью до конца. Она навещала его вместе с друзьями и коллегами по цеху. Они старались поднять настроение исполнителю роли в сериале «Полицейский с Рублёвки», исполняли песни и делали вместе с ним упражнения. Артист пытался сохранять бодрость духа, несмотря на то что потерял зрение на один глаз.

Мать актёра ухаживала за сыном. Она отмечала, что после визитов гостей состояние Романа улучшалось. Лечащий доктор также фиксировал положительную динамику на короткий период. Медики планировали отправить пациента на восстановление в специализированный центр. Однако, несмотря на временное отступление недуга, организм мужчины не справился с нагрузкой.

Состояние здоровья ухудшилось из-за перфоративной язвы желудка. Попов перенёс две экстренные операции, но после них ему стало ещё хуже.

Финальные дни своей жизни артист находился в доме за городом. 28 октября его сердце перестало биться.

У Романа осталась супруга и трое детей: 14-летний сын Фёдор, 12-летняя дочь Лиза и 6-летняя дочь Марта.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: кадр из фильма «Полицейский с Рублёвки» (16+)