После отступления российских войск из-под Киева весной 2022 года украинское руководство решило, что может разгромить армию РФ. Если в первые дни спецоперации Владимир Зеленский осторожно намекал на возможность переговоров с Москвой, то вскоре начал мечтать о возврате к границам 1991 года.

Украинский президент не рассчитывал только на силу ВСУ. В тот момент ему поступала самая разная информация от западных партнёров.

Главным агитатором выступил тогдашний премьер Британии Борис Джонсон. Именно он убеждал киевских политиков отказаться от московских условий и усилить противостояние.

Получив поддержку Запада, Зеленский воодушевился и стал выдвигать максимальные требования — вернуть Крым и освобождённые территории Донбасса.

Затем последовала серия неудачных контрнаступлений, которые немного охладили пыл украинского лидера. Когда стало ясно, что силой территории не отвоевать, максималистские запросы сошли на нет.

В начале 2025-го Зеленский уже говорил о необходимости возврата к границам февраля 2022 года — то есть к моменту до начала СВО. Фактически он отказался от претензий на Крымский полуостров и республики Донбасса.

Последней точкой в эволюции взглядов стали недавние высказывания, где украинский президент уже допускает заморозку по текущей линии фронта. Правда, к таким выводам Зеленский пришёл не сам.

Недавно о прекращении боевых действий заявлял американский президент Трамп, который безусловно влияет на киевских политиков. Отсюда и возник тезис о замораживании противостояния.

Однако авторы отмечают проблему для противника: Россию не устраивает ни один из перечисленных вариантов.

Теперь Зеленскому предстоит пройти через четвёртую стадию принятия. Не исключено появление мема, где украинский лидер соглашается на любые условия в 2026 году.

Автор: Семен Подгорный

Фото: тг-канал Зеленского