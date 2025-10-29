Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

СВО близка к завершению? В России радикально снижают выплаты контрактникам: боец с передовой объяснил странные решения регионов

СВО близка к завершению? В России радикально снижают выплаты контрактникам: боец с передовой объяснил странные решения регионов

14:07, 29 окт 2025

С начала 2025 года в России зафиксировано сокращение единовременных региональных выплат добровольцам, подписывающим контракт для участия в специальной военной операции. К концу октября эта тенденция распространилась на десять субъектов федерации, сообщает «Царьград».

В Саратовской области размер выплат новым контрактникам уменьшился с 2,2 миллиона до 450 тысяч рублей. Аналогичные изменения произошли в Чувашии, Татарстане, Ульяновской и Самарской областях. Петербургские власти полностью упразднили губернаторскую поддержку добровольцам в размере 1,6 миллиона рублей. Специальные компенсации перестали начислять в Ямало-Ненецком автономном округе, Башкирии и Нижегородской области.

Заместитель командира добровольческой разведывательно-штурмовой бригады Эдуард Шарафиев в разговоре с изданием опроверг предположения о подготовке к завершению СВО. Военнослужащий пояснил, что речь идет о региональных губернаторских единовременных пособиях, размер которых варьируется в зависимости от субъекта. По его мнению, корректировка сумм связана с состоянием региональных бюджетов и никак не свидетельствует о скором окончании военных действий.

Офицер отметил, что многие бойцы на передовой не концентрируются на дополнительных денежных поощрениях и выполняют свой долг по защите страны. Шарафиев упомянул, что в его воинском формировании дополнительные компенсации вообще отсутствуют, однако это не влияет на поток желающих служить добровольно. Люди приходят на фронт не ради финансовой выгоды.

Представители региональных администраций пока не дали официальных комментариев относительно причин урезания выплат. Наиболее вероятным объяснением остаются финансовые ограничения субъектов федерации. Между тем очевидно, что материальная мотивация для добровольцев заметно снижается.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Три стадии принятия Зеленского: как ситуация на фронте заставляла президента Украины благополучно «переобуваться» с 2022 года

Читайте также:

Три стадии принятия Зеленского: как ситуация на фронте заставляла президента Украины благополучно «переобуваться» с 2022 года
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минобороны
Читайте также

В Башкирии продлили повышенные выплаты контрактникам
Политика в Башкирии
В Башкирии продлили повышенные выплаты контрактникам
Указ подписан: всем пенсионерам выплатят по 15000 рублей до конца февраля
Общество в Башкирии
Указ подписан: всем пенсионерам выплатят по 15000 рублей до конца февраля
Президент России подписал указ о ежемесячной компенсации пенсий контрактникам СВО
Россия/мир
Президент России подписал указ о ежемесячной компенсации пенсий контрактникам СВО
Путин увеличил единовременную выплату контрактникам, участвующим в СВО, до 400 тысяч рублей
Политика в Башкирии
Путин увеличил единовременную выплату контрактникам, участвующим в СВО, до 400 тысяч рублей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен