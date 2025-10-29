СВО близка к завершению? В России радикально снижают выплаты контрактникам: боец с передовой объяснил странные решения регионов

14:07, 29 окт 2025

С начала 2025 года в России зафиксировано сокращение единовременных региональных выплат добровольцам, подписывающим контракт для участия в специальной военной операции. К концу октября эта тенденция распространилась на десять субъектов федерации, сообщает «Царьград».

В Саратовской области размер выплат новым контрактникам уменьшился с 2,2 миллиона до 450 тысяч рублей. Аналогичные изменения произошли в Чувашии, Татарстане, Ульяновской и Самарской областях. Петербургские власти полностью упразднили губернаторскую поддержку добровольцам в размере 1,6 миллиона рублей. Специальные компенсации перестали начислять в Ямало-Ненецком автономном округе, Башкирии и Нижегородской области.

Заместитель командира добровольческой разведывательно-штурмовой бригады Эдуард Шарафиев в разговоре с изданием опроверг предположения о подготовке к завершению СВО. Военнослужащий пояснил, что речь идет о региональных губернаторских единовременных пособиях, размер которых варьируется в зависимости от субъекта. По его мнению, корректировка сумм связана с состоянием региональных бюджетов и никак не свидетельствует о скором окончании военных действий.

Офицер отметил, что многие бойцы на передовой не концентрируются на дополнительных денежных поощрениях и выполняют свой долг по защите страны. Шарафиев упомянул, что в его воинском формировании дополнительные компенсации вообще отсутствуют, однако это не влияет на поток желающих служить добровольно. Люди приходят на фронт не ради финансовой выгоды.

Представители региональных администраций пока не дали официальных комментариев относительно причин урезания выплат. Наиболее вероятным объяснением остаются финансовые ограничения субъектов федерации. Между тем очевидно, что материальная мотивация для добровольцев заметно снижается.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минобороны