Рыдающая Глафира Тарханова обратилась к россиянам: «Меня просто уничтожили, нельзя так»

14:31, 29 окт 2025

28 октября актриса Глафира Тарханова рассказала в социальных сетях, что сотрудник нотариальной конторы грубо отказал ей в услуге и довёл до слёз.

По словам актрисы, она пришла за справкой. Визит стал для неё особенно тяжёлым, так как она сейчас переживает сложный период и проводит много времени в больницах с близкими.

В эмоциональном видео Тарханова подчеркнула, что даже если она обратилась не по адресу, такое отношение к посетителям недопустимо. Она поблагодарила врачей за их помощь, противопоставив их отзывчивость поведению сотрудника конторы.

«Такая ситуация может случиться с любым человеком», — отметила актриса.

Подписчики поддержали Тарханову в комментариях. Многие написали, что тоже сталкивались с подобной грубостью, и посоветовали не принимать инцидент близко к сердцу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: кадр из сериала "Паромщица" (12+)
