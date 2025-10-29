Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Лаврова несказанно удивили метания Трампа в украинском вопросе: «Будем надеяться, что в Вашингтоне возобладает логика»

Лаврова несказанно удивили метания Трампа в украинском вопросе: «Будем надеяться, что в Вашингтоне возобладает логика»

15:16, 29 окт 2025

Россия открыта для проведения переговоров с Соединенными Штатами на высочайшем уровне, но требует четких гарантий результативности такой встречи по украинскому вопросу.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международной конференции по евразийской безопасности. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что его озадачила смена курса американского президента Дональда Трампа относительно украинской проблематики.

По словам министра, позиция американского лидера неожиданно вернулась к ранее озвученным тезисам, которые отражают исключительно нервозное стремление европейских стран и администрации Владимира Зеленского добиться перерыва для наращивания военных поставок киевским властям, передает информационное агентство РИА Новости.

Российский дипломат выразил уверенность, что Москва продолжает рассчитывать на заинтересованность Вашингтона в достижении долговременного разрешения украинского конфликта. В российской столице надеются на торжество здравого смысла в американском руководстве.

Министр также отметил, что российская сторона хотела бы верить в искренность намерений Дональда Трампа относительно установления прочного мира на Украине. В противном случае возникает ситуация, когда американский президент фактически становится орудием в противостоянии Европейского союза с Российской Федерацией.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

СВО близка к завершению? В России радикально снижают выплаты контрактникам: боец с передовой объяснил странные решения регионов

Читайте также:

СВО близка к завершению? В России радикально снижают выплаты контрактникам: боец с передовой объяснил странные решения регионов
Автор: Семен Подгорный
Фото: mid.ru
Читайте также

ЧП с Трампом и Лавровым на Генассамблее ООН: российский министр упомянул Сталина — получилось очень страшно
Россия/мир
ЧП с Трампом и Лавровым на Генассамблее ООН: российский министр упомянул Сталина — получилось очень страшно
Внезапный разговор Путина с Трампом неприятно удивил Зеленского: согласие на встречу в Будапеште и вовсе сразило наповал
Россия/мир
Внезапный разговор Путина с Трампом неприятно удивил Зеленского: согласие на встречу в Будапеште и вовсе сразило наповал
Раскрыт секрет несостоявшейся встречи Рубио и Лаврова: Россия шлет США грозный сигнал — «Пора бы вспомнить о честной игре»
Россия/мир
Раскрыт секрет несостоявшейся встречи Рубио и Лаврова: Россия шлет США грозный сигнал — «Пора бы вспомнить о честной игре»
Большая война все ближе: Лавров отчитал США за агрессивные шаги в Дании и даже на Филиппинах — на отношениях с Россией поставлен крест
Россия/мир
Большая война все ближе: Лавров отчитал США за агрессивные шаги в Дании и даже на Филиппинах — на отношениях с Россией поставлен крест


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен