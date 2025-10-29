15:16, 29 окт 2025

Россия открыта для проведения переговоров с Соединенными Штатами на высочайшем уровне, но требует четких гарантий результативности такой встречи по украинскому вопросу.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Международной конференции по евразийской безопасности. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что его озадачила смена курса американского президента Дональда Трампа относительно украинской проблематики.

По словам министра, позиция американского лидера неожиданно вернулась к ранее озвученным тезисам, которые отражают исключительно нервозное стремление европейских стран и администрации Владимира Зеленского добиться перерыва для наращивания военных поставок киевским властям, передает информационное агентство РИА Новости.

Российский дипломат выразил уверенность, что Москва продолжает рассчитывать на заинтересованность Вашингтона в достижении долговременного разрешения украинского конфликта. В российской столице надеются на торжество здравого смысла в американском руководстве.

Министр также отметил, что российская сторона хотела бы верить в искренность намерений Дональда Трампа относительно установления прочного мира на Украине. В противном случае возникает ситуация, когда американский президент фактически становится орудием в противостоянии Европейского союза с Российской Федерацией.

Автор: Семен Подгорный

Фото: mid.ru