Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Набиуллина дала важное обещание на 2026 год: ставки слишком высоки — провал грозит волной банкротств и дефолтов

Набиуллина дала важное обещание на 2026 год: ставки слишком высоки — провал грозит волной банкротств и дефолтов

10:38, 30 окт 2025

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, где высказалась в поддержку роста налоговой нагрузки. Об этом сообщает «Царьград».

По словам главы ЦБ, увеличение налогов даст возможность в перспективе оперативнее снизить ключевую ставку. Вместе с тем Набиуллина предупредила, что инфляция в ближайшие месяцы останется на высоком уровне. Причиной тому станут повышение НДС, рост цен на топливо и увеличение утилизационного сбора.

Руководитель регулятора заявила, что темпы экономического роста в России будут снижаться независимо от показателей ключевой ставки. Центробанк не намерен допускать условий для нового скачка цен, отдавая предпочтение политике планомерного восстановления экономики.

Набиуллина выступила против стремительного понижения ставки, поскольку это способно спровоцировать неконтролируемое увеличение спроса и разгон инфляции. Она заверила, что снижение ключевой ставки будет происходить постепенно и осторожно на протяжении всего 2026 года.

Финансовый аналитик Андрей Паранич в комментарии «Царьграду» отметил, что рост налоговой нагрузки позволит достичь сбалансированности бюджета. Иначе государству потребуется привлекать средства с рынка, что неизбежно приведет к повышению ставки, и ЦБ не сумеет выполнить обещания.

Специалист признал, что Набиуллина во многом права, однако не раскрывает связь между трансформацией кредитно-денежной политики и поддержанием бюджетного баланса. При этом снижать ставку все равно придется, иначе стране грозит массовая волна дефолтов и банкротств.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Все изменится: Набиуллина предупредила россиян, имеющих деньги в банках

Читайте также:

Все изменится: Набиуллина предупредила россиян, имеющих деньги в банках
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
Читайте также

Виноваты россияне — слишком усердно работают: ЦБ увеличил ключевую ставку до 18% и объяснил, почему
Россия/мир
Виноваты россияне — слишком усердно работают: ЦБ увеличил ключевую ставку до 18% и объяснил, почему
Все изменится: Набиуллина предупредила россиян, имеющих деньги в банках
Экономика в Башкирии
Все изменится: Набиуллина предупредила россиян, имеющих деньги в банках
Бедных не будет: Набиуллина перечислила 6 мер, которые сделают всех граждан богаче
Россия/мир
Бедных не будет: Набиуллина перечислила 6 мер, которые сделают всех граждан богаче
Автоэксперт: цены на автомобили в России продолжат расти до конца года
Россия/мир
Автоэксперт: цены на автомобили в России продолжат расти до конца года


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен