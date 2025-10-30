Набиуллина дала важное обещание на 2026 год: ставки слишком высоки — провал грозит волной банкротств и дефолтов

10:38, 30 окт 2025

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, где высказалась в поддержку роста налоговой нагрузки. Об этом сообщает «Царьград».

По словам главы ЦБ, увеличение налогов даст возможность в перспективе оперативнее снизить ключевую ставку. Вместе с тем Набиуллина предупредила, что инфляция в ближайшие месяцы останется на высоком уровне. Причиной тому станут повышение НДС, рост цен на топливо и увеличение утилизационного сбора.

Руководитель регулятора заявила, что темпы экономического роста в России будут снижаться независимо от показателей ключевой ставки. Центробанк не намерен допускать условий для нового скачка цен, отдавая предпочтение политике планомерного восстановления экономики.

Набиуллина выступила против стремительного понижения ставки, поскольку это способно спровоцировать неконтролируемое увеличение спроса и разгон инфляции. Она заверила, что снижение ключевой ставки будет происходить постепенно и осторожно на протяжении всего 2026 года.

Финансовый аналитик Андрей Паранич в комментарии «Царьграду» отметил, что рост налоговой нагрузки позволит достичь сбалансированности бюджета. Иначе государству потребуется привлекать средства с рынка, что неизбежно приведет к повышению ставки, и ЦБ не сумеет выполнить обещания.

Специалист признал, что Набиуллина во многом права, однако не раскрывает связь между трансформацией кредитно-денежной политики и поддержанием бюджетного баланса. При этом снижать ставку все равно придется, иначе стране грозит массовая волна дефолтов и банкротств.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube