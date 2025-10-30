10:40, 30 окт 2025

Российские штурмовые подразделения достигли значительного прогресса в Покровске, установив контроль над половиной территории города. Об этом сообщает военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Продвижение российских войск в одном из ключевых населенных пунктов Донбасса происходило планомерно. Небольшие штурмовые группы проникали в городскую застройку и последовательно зачищали кварталы. Украинский гарнизон сохраняет присутствие в центральной части и на юго-восточных участках, однако его позиции критически ослаблены.

Основная проблема подразделений ВСУ заключается в нарушении логистических маршрутов. Российские войска перекрыли главные пути снабжения противника. В результате украинские формирования оказались фактически изолированы, возможность доставки боеприпасов и эвакуации раненых сохраняется только пешком.

По данным военных корреспондентов, в окружении оказались силы не менее 12 бригад. Украинское командование не располагает ресурсами для изменения обстановки. Организация прорыва невозможна ни изнутри, ни силами резервов извне, которых у генштаба практически нет.

Российские военные эксперты указывают на присутствие среди окруженных подразделений операторов беспилотных летательных аппаратов. Ветеран спецназа ДНР Александр Матюшин сообщил, что украинские расчеты активно атакуют дронами маршруты снабжения и позиции российских штурмовиков.

Интенсивность применения беспилотников высокая. За сутки одна рота радиоэлектронной борьбы подразделения «Север» нейтрализовала свыше 70 дронов. Общее количество запущенных противником БПЛА исчисляется сотнями в день. Матюшин подчеркнул, что таких подразделений РЭБ несколько, что позволяет оценить масштаб применения украинской стороной беспилотной авиации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: тг-канал Зеленского