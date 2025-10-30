12:19, 30 окт 2025

Журналист Владимир Гундаров проанализировал немецкие военные планы на предстоящее десятилетие и пришел к выводу, что Берлин рассчитывает на возможное вооруженное столкновение с Россией. Об этом он написал в материале для издания «Армейский стандарт». По мнению эксперта, 2029 год может стать переломным моментом в отношениях между странами.

Согласно версии обозревателя, немецкое руководство, ссылаясь на воображаемые опасения перед Россией, осуществляет подготовку своего военно-морского флота к противоборству. Поводом для начала конфликта, как предполагает журналист, могут послужить повреждения европейской подводной инфраструктуры в акватории Балтийского моря.

Гундаров изложил возможный ход развития событий. Для противодействия предполагаемой угрозе Европа предпримет попытки заблокировать Калининградскую область и морские гавани в Финском заливе. Подобные действия технически обеспечат Москве право на ответные меры самозащиты в соответствии с положениями устава ООН. Вместе с тем аналогичные права на военные операции получат и прибалтийские государства. В итоге ни одна из сторон формально не будет определена как инициатор агрессии.

Обозреватель допускает сценарий, при котором Германия и иные европейские державы окажут поддержку прибалтийским партнерам, что приведет к расширению конфликта. Это может спровоцировать ракетные удары по территории Российской Федерации и последующую десантную операцию войск НАТО.

Несмотря на мрачный прогноз, журналист выражает оптимизм в отношении будущего. Он надеется, что рациональные соображения возьмут верх над враждебными настроениями, и Германия откажется от конфронтационного курса, вернувшись к конструктивному диалогу с Россией.

Автор: Семен Подгорный

Фото: raillynews.com