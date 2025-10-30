Понеслось: Трамп спешно приказал Пентагону провести ядерные испытания после новостей из России

12:22, 30 окт 2025

Президент США Дональд Трамп объявил о решении вернуться к программе тестирования ядерного вооружения. Об этом он сообщил через социальные сети, подчеркнув намерение страны действовать на паритетных условиях с другими государствами в области ядерных вооружений.

Американский лидер указал, что уже издал соответствующий приказ руководству Пентагона о немедленном начале испытаний. По его словам, Соединенные Штаты располагают наибольшим ядерным арсеналом в мире, однако признал активное развитие ядерного потенциала Китаем.

«Я поручил военному министерству начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно», — заявил Трамп.

Военные аналитики связывают внезапный интерес главы государства к ядерным испытаниям с недавним заявлением российского президента Владимира Путина. Российский лидер сообщил об успешном проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. Путин отметил, что боевой потенциал этого подводного комплекса существенно превосходит ударные характеристики межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Таким образом, решение американского президента о возобновлении ядерных тестов рассматривается экспертами как реакция Вашингтона на усиление ядерного потенциала других мировых держав и попытка сохранить военное превосходство Соединенных Штатов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: thehill.com