Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Понеслось: Трамп спешно приказал Пентагону провести ядерные испытания после новостей из России

Понеслось: Трамп спешно приказал Пентагону провести ядерные испытания после новостей из России

12:22, 30 окт 2025

Президент США Дональд Трамп объявил о решении вернуться к программе тестирования ядерного вооружения. Об этом он сообщил через социальные сети, подчеркнув намерение страны действовать на паритетных условиях с другими государствами в области ядерных вооружений.

Американский лидер указал, что уже издал соответствующий приказ руководству Пентагона о немедленном начале испытаний. По его словам, Соединенные Штаты располагают наибольшим ядерным арсеналом в мире, однако признал активное развитие ядерного потенциала Китаем.

«Я поручил военному министерству начать тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях. Этот процесс начнется немедленно», — заявил Трамп.

Военные аналитики связывают внезапный интерес главы государства к ядерным испытаниям с недавним заявлением российского президента Владимира Путина. Российский лидер сообщил об успешном проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. Путин отметил, что боевой потенциал этого подводного комплекса существенно превосходит ударные характеристики межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Таким образом, решение американского президента о возобновлении ядерных тестов рассматривается экспертами как реакция Вашингтона на усиление ядерного потенциала других мировых держав и попытка сохранить военное превосходство Соединенных Штатов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: thehill.com
Читайте также

Трамп нервно отреагировал на слова Путина об испытаниях «Буревестника» и снова напомнил про субмарину США у берегов России
Россия/мир
Трамп нервно отреагировал на слова Путина об испытаниях «Буревестника» и снова напомнил про субмарину США у берегов России
Трамп потребовал у Зеленского принять условия России
Россия/мир
Трамп потребовал у Зеленского принять условия России
Трамп сделал неоднозначное заявление о предстоящей встрече с Путиным в Будапеште: «Не хотелось бы терять время впустую»
Россия/мир
Трамп сделал неоднозначное заявление о предстоящей встрече с Путиным в Будапеште: «Не хотелось бы терять время впустую»
Трамп отреагировал на важное предложение Путина по ядерному оружию после академической паузы
Россия/мир
Трамп отреагировал на важное предложение Путина по ядерному оружию после академической паузы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен