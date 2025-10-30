Все новости Уфы и Башкортостана
«Черные вдовы» придумали новую схему: бойцов СВО женят без их ведома — как мошенники зарабатывают на крови русских солдат

«Черные вдовы» придумали новую схему: бойцов СВО женят без их ведома — как мошенники зарабатывают на крови русских солдат

12:24, 30 окт 2025

В нескольких регионах России выявлена схема, при которой участников спецоперации женят на неизвестных им женщинах без их согласия. Об этом рассказала журналистка и общественница Анастасия Кашеварова изданию «Царьград». По её словам, преступники оформляют фиктивные браки через органы записи актов гражданского состояния, используя личные данные бойцов, а затем эти «супруги» претендуют на государственные выплаты в случае гибели военнослужащего.

Кашеварова привела конкретный пример из своего родного села Кинель-Черкассы. Там неизвестные лица опоили молодого человека из Сибири, оформили его брак с женщиной пожилого возраста, после чего направили его на фронт. После гибели бойца его «супруга» стала требовать положенные по закону компенсации, несмотря на то, что они никогда не встречались в жизни.

Журналистка выразила озабоченность тем, что органы ЗАГСа слишком легко регистрируют такие браки, игнорируя установленные процедуры и требования. Она отметила, что региональные администрации косвенно способствуют развитию преступной деятельности, запуская различные программы стимулирования контрактной службы и привлечения добровольцев. В некоторых регионах обладминистрация предлагает денежные вознаграждения тем, кто приводит рекрутов в военные комиссариаты.

Такая политика превратила потенциальных боевых товарищей в объект коммерческих интересов. Люди подвергаются давлению с целью подписания контракта о прохождении военной службы, а затем становятся участниками мошеннических схем с оформлением фиктивных браков через незаконное использование их персональных данных. Кашеварова подчеркнула необходимость усиления контроля со стороны органов ЗАГСа и пересмотра региональных программ, которые в условиях нестабильности создают благодатную почву для криминальной активности.

Понеслось: Трамп спешно приказал Пентагону провести ядерные испытания после новостей из России

Автор: Семен Подгорный
Фото: mil.ru
