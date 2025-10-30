Все новости Уфы и Башкортостана
Зеленский отправил на фронт главкома ВСУ Сырского в надежде спасти ситуацию в Покровске — военкоры заценили

15:17, 30 окт 2025

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский выехал на передовую в Донбасс. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По его словам, визит украинского генерала связан с осложнением обстановки в районе Покровска и Мирнограда, где украинские войска столкнулись с серьезными проблемами.

Котенок отметил, что перед Сырским поставлена критически важная задача. Главком пообещал президенту Владимиру Зеленскому наладить ситуацию в Покровске и восстановить контроль над группировкой ВСУ в Мирнограде, которая оказалась в сложном положении.

Визит главкома на передовую состоялся вскоре после того, как Зеленский впервые публично признал затруднительное положение украинских войск на покровском направлении. Украинский лидер заявил о критическом сосредоточении российских военных сил в этом районе, подчеркнув масштаб вызовов, стоящих перед ВСУ.

Военный корреспондент намекнул на то, что нахождение Сырского практически на линии боевого контакта представляет определенный риск. Котенок указал на возможность проведения российскими войсками специальной операции против украинского главкома.

Стоит отметить, что Сырский родился на территории России, получил образование в Московском высшем общевойсковом училище. Его близкие родственники проживают во Владимире. Эти факты биографии украинского генерала время от времени становятся объектом критики со стороны некоторых украинских военных обозревателей.

