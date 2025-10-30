Россиянок с детьми от американцев предупредили о риске ареста в США

21:37, 30 окт 2025

Министерство иностранных дел России рекомендует женщинам, имеющим детей от граждан США, воздержаться от поездок в Америку. Это связано с участившимися случаями задержаний по обвинению в похищении ребенка.

Проблема касается женщин, состоявших в браке с американцами. Даже если вы расстались и отец не вписан в свидетельство о рождении, вас могут задержать в американском аэропорту.

Весной этого года так произошло с россиянкой в Нью-Йорке. Бывший муж обвинил ее в похищении их общей дочери, предоставив полиции результаты ДНК-теста. При этом в документах на ребенка графа «отец» была пуста. Женщину задержали, а ее второй ребенок остался с отцом в США. Дочь, из-за которой начался конфликт, сейчас находится в России с бабушкой.

МИД считает эту ситуацию удержанием заложницы и добивается освобождения женщины. Посольство России в Вашингтоне оказывает ей консульскую и юридическую помощь.

Если вы были в браке с гражданином США и у вас есть общие дети, любая поездка в эту страну несет риск ареста и разлуки с семьей. Самое безопасное решение — отказаться от таких путешествий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini