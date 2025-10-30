Владимир Путин предложил пустить иностранных журналистов к группировкам ВСУ, окруженным в Купянске и Покровске: «Пусть собственными глазами увидят»

22:21, 30 окт 2025

Владимир Путин, находясь с визитом в Центральном военном клинического госпитале имени Мандрыка, выступил с предложением к зарубежным и украинским журналистам. Российский президент предложил пропустить представителей средств массовой информации в зоны, где, по его словам, украинские вооруженные силы оказались в окружении. Речь идет о ситуации в районе Красноармейска (Покровска) и Купянска на Донецком направлении. Информацию о заявлении главы государства передает «Российская газета».

По словам президента, такое решение согласовано с командующими российских войск на этих участках фронта. Путин подчеркнул, что журналисты смогут собственными глазами оценить положение украинских военных на линии фронта. Предполагается, что информация о ситуации будет передана в первую очередь политическому руководству Украины для принятия соответствующих решений.

Российский лидер отметил, что украинское командование может спасти своих солдат, приняв политическое решение о выводе войск с окруженных позиций. В этой связи Путин заявил о готовности российской стороны организовать временное прекращение огня продолжительностью несколько часов. По мнению президента, данного времени должно хватить для эвакуации заблокированных украинских подразделений.

Вместе с тем Путин указал на необходимость предотвращения возможных провокаций. Он выразил озабоченность тем, что украинская сторона могла бы использовать присутствие иностранных журналистов в зоне боевых действий в пропагандистских целях. Российский президент подчеркнул, что любые происшествия с участием представителей средств массовой информации не должны быть использованы для распространения ложной информации о действиях российских войск.

Предложение Путина поступило во время общения с военнослужащими, проходящими лечение и реабилитацию в московском госпитале. Президент обсудил с ними текущую военную обстановку на фронте и охарактеризовал положение украинских войск на указанных участках как критическое.

Автор: Семен Подгорный

Фото: kremlin.ru